U Zagrebu za garsonijere žele i više od 100.000 €: 'Tražene su, a pitanje je tko će toliko platiti'

Da cijene nekretnina divljaju nije novost, a ljudi se svakodnevno zgražavaju na oglase koji izlaze. Skupo je i na kopnu i na moru, prodaje se svašta, često pod nerealnim cijenama. U oko je tako zapao i oglas u kojem se u Zagrebu prodaje garsonijera od 18 kvadrata za 90.000 eura, što znači 5000 eura po kvadratu.

- Kod formiranja cijena sve igra ulogu. Manji stanovi postižu višu cijenu ovisno o namjeni, ali i lokaciji. Mislim da 90.000 eura za tako malu kvadraturu nije realno, ali svaka roba nađe kupca i svatko ima pravo staviti cijenu kako hoće. Tržište trenutno opet malo stagnira, pogotovo obala gdje primjećujemo manje upita stranih klijenata, a stagnaciju primijetimo i tu u Zagrebu. Pretpostavljam da je to posljedica i ovog novog poreza na nekretnine, ljudi su stali i gledaju što će se događati. Teško je govoriti o nekoj prosječnoj cijeni kvadrata jer je sve to dosta individualno. Ovisi i o lokaciji, kvaliteti gradnje, investitorima, namjeni i tako dalje - kaže Davor Perišić, direktor agencije Best Real Estate.

Iako je Centar na glasu kao najskuplji bolje nećete proći ni u drugim dijelovima grada jer se garsonijere prodaju i preko 100 000 eura.

- U principu su cijene manjih stanova uvijek više zbog budžeta koji je opet manji u odnosu kada se kupuje neka veća nekretnina dok s druge strane manji stanovi su interesantniji i imaju više tipova kupaca. To su najtraženije nekretnine jer se kupuju za investiciju, kupuju ih roditelji djeci, kupuju ih ljudi koji žele iz većeg prostora preseliti u manji ... Također, takvih stanova ima manje na tržištu jer se često koriste i za najam, a i ne grade se u toliko velikom broju kada pričamo o novogradnjama - objašnjava Jelena Kravoščanec Todorović, direktorica Operete.

Ističe i kada govorimo o cijenama na oglasnicima da su to tražene cijene, koje su često iznimno visoke, ali pitanje je za koliko će se stvarno ta nekretnina prodati.

- Pitanje je i s čime uspoređujemo. Ako vam se za desetak kvadrata nudi veći stan koji je 10 ili 20 tisuća eura skuplji onda je pitanje hoće li taj drugi biti u zoni interesa. To sve na oglasnicima su tražene cijene i ovise o varijantama. Ako baš netko iz nekog subjektivnog razloga treba na takvoj lokaciji takvu nekretninu ili ako stvarno nema nikakve slične nekretnine na tržištu u tom trenutku možda će je kupiti za tako visoku cijenu. Mi takve nekretnine nismo imali - dodaje Kravoščanec Todorović.

Hoće li biti novih porasta i koliko bi kvadrati mogli rasti teško je predvidjeti, a neki analitičari smatraju kako je potrebno omogućiti radikalno povećanje ponude nekretnina za kupnju i iznajmljivanje da dođe do pada.