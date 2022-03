'Ubijaju nas, a vi im uvodite sankcije iz kožnih fotelja. Čega se bojite? Tog patuljka Putina?'

U Kijevu su česte eksplozije... Tu sam ja. Između naših vojnika i Rusa, započinje svoju priču mladić kojeg ćemo za potrebe priče nazvati Mikail (21).

U kontaktu smo već nekoliko dana. On nema obitelj, majku je pokopao prije dvije godine. Ima djevojku koja je pobjegla iz Kijeva, a on je ostao pomagati civilima i braniti grad. Živi u predgrađu Kijeva. I aktivirao se u borbi protiv Rusije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Rusi tuku 10 dana bez prestanka

- Napadi traju 10 dana bez prestanka. Taj dio grada se sad zove 'crvena linija'. Tu sam ja. Između naših vojnika i Rusa. U subotu sam pomagao evakuirati civile, a Rusi su ubili dvoje djece i ozbiljno ozlijedili čovjeka u 70ima. Ali, napadi ne staju. Kad Rusi krenu napadati iz zraka, jave nam preko glasnih zvučnika i pošalju obavijest na telefone - ispričao nam je.

Rekao nam je i kako u nekim dijelovima Kijeva i dalje ima struje. No javio mu se prijatelj koji mu daje informacije o ruskim trupama, da on nema struje. Njegovu struju su prvi dan ugasile trupe Ruske Federacije, kad su osvojile taj teritorij.

- Isto tako ima puno sela u kojima nema struje više od tjedan dana - priča nam Mikail koji jedva odspava tri sata kroz noć.

Umoran fizički, ali psihički ne odustaje. Ne misli odustati od borbe, no ne one s puškom u ruci.

Već želje da pomogne civilima.

Majka me učila da branim svoje

- Ako čovjek želi pobjeći jer se boji, bolje ga je pustiti da pobjegne. Rat na mom teritoriju je izazov, ali bar nisam vojnik, već pomažem civilima. Moja preminula majka me naučila da branim svoje i da strah ima velike oči. Najgore sam prošao prije dvije godine, majku sam pokopao, a sad da pobjegnem i ne podržim svoju zemlju i svoju domovinu Ukrajinu? Ne dolazi u obzir. Pogledajte mog predsjednika, izgleda kao glumac i biznismen. No razmislite kako se nije bojao kad je preuzeo državu u svoje ruke i već 12 dana ne izlazi iz ureda predsjednika i brani nas, svoju čast, zemlju i naše dostojanstvo - priča nam dok se u pozadini čuje pucnjava.

No on ostaje fokusiran da nam sve ispriča, smatra da je važno da se zna što se događa u njegovom gradu, njegovoj državi. Ne može ići na posao, ne može studirati ne može mirno šetati s djevojkom koja je jedina osoba koju ima u životu.

Ne može ići na odmor na Krim jer ga je okupirala Rusija. No smatra i vjeruje da mora zaštititi sebe, svoju djevojku i svakog građanina Ukrajine, jer je to njihova zemlja, a ne ruska.

Kaže kako su napadi iz zraka najgori. Ne znaju od kud će nešto doletjeti, hoće li pogoditi njih. A skrivaju se, svugdje.

- Sakrijemo se u šumama, jamama, iza tenkova... Reći ću vam da nam životne radosti koje bi običan čovjek trebao imati, sada ih nemamo jer nam ih je oduzela Rusija, a NATO nam baš i ne želi pomoći, čega se oni boje? Pa Putin je mali patuljak koji živi u 20. stoljeću, lik KGB-a. No nije mi jasno zašto im trebaju naši prostori, naša Ukrajina. Pa Rusija je velika i siromašna država. Neka dovede svoju državu u red. Nas neka ne dira - pa kreće opisivati svojim riječima rusku agresiju na Ukrajinu.

Zašto nam svijet ne pomogne, čega se bojite?

- U Ukrajini imamo slobodu govora, slobodu djelovanja, samo se pridržavajte zakona i vi ste slobodna osoba. Dok Rusija napada našu slobodu i naš teritorij, nije normalno kada stanovnik jedne zemlje daje novčanu nagradu za glavu predsjednika. Samo razmislite o ovim riječima. No ne žele nam konkretno pomoći. Zašto svijet ne razumije da ako Rusija preuzme Ukrajinu, Putin i Rusija obnovit će opskrbu projektila, ratne opreme pa će nastavi ubijati i osvajati? Ako osvoji Ukrajinu, vi ste sljedeći. Zašto svi čekaju dok svi ne umremo? Pa oni siluju žene, ubijaju djecu, a vi čekate i čekate. Ako mislite vam lažem predlažem da osobno dođete u Ukrajinu, Kijev. Budite moj gost, sve ćete se uvjeriti ako dođete, ako vas putem ne upucaju - hladno nam je ispričao.

Njegova želja da svijet sve zna je jača od straha koji čuči u njemu. Nije mu jasno kako može živjeti i razvijati se u zemlji u kojoj je rat već 8 godina. Domovinski rat trajao je pet godina. Nije mu niti jasno zašto je UN došao k nama i 'zažmirio' na rat?

- Vi se bojite Rusije, a mi se bojimo umiranja i gubitka naše zemlje, ali ja bih radije umro braneći je nego pobjegao na zapad i čekao da nas svijet koristi u svoje svrhe. NATO se boji Rusije. Jer im ovaj rat od koristi. Ukrajina je u 12 dana rata pokazala da se nema čega bojati, oni su obični ljudi. Došli su nas ubiti našu djecu, naše majke, uništavaju nam bolnice i kuće. A NATO žmiri. Kakav je to obrambeni savez - kaže i nastavlja da je Ukrajina sama stvorila svoj savez u dva dana rata, a oni se brane i pokazuju cijelom svijetu što je to sloboda djelovanja, sloboda govora i slobodan teritorij. Prema podacima koje je dobio od prijatelja, 740.000 ljudi je sad bez struje, grijanja i hrane, ne zato što Ukrajina tako želi, već zato što su ljudi iz Rusije došli i tako učinili.

- Dok želimo pomoći običnim ljudima, civilima, oni pucaju na nas, na novinare, liječnike, spasilačke službe ili hitne koji idu u pomoć bez oružja. Zašto zapad i SAD gledaju kako pucaju na njihove novinare, građane, studente i djecu. Čega se boje i čekaju? Čekaju kad će Ukrajinci biti otjerani i ubijeni? Hvala Vam za takav 'svijet'. Imate video naših žena koje sam vam poslao, koje nisu htjele uzeti oružje u ruke, niti su željele čuti zvukove pucnjave i zračne napade. Žele mir, da budu voljene i da vole svoju djecu, živu djecu, a ne mrtvu ili silovanu. Zašto 'muškarci' koji sjede u uredima na vlasti na sve ovo zatvaraju oči? - pita se mladi Ukrajinac koji smatra da se Ukrajina, europska zemlja pretvara u Siriju i Afganistan.

- Nas ubijaju, a svijet gleda i donosi sankcije iz sigurnih fotelja. Siguran sam da Putinovi napadi neće prestati, jasno je da on ne mari za svoj narod, a kamoli 'tuđi'. Pa poslao je u rat djecu od 18-23 godine koja su tek počela rasti i razvijati se, niti ne znaju kako ratovati. Nisu se rodili za rat i oružje, no puno ih je već pobijeno... - priča nam sve svoje misli i razmišljanja.

Kaže kako se oni samo brane i štite svoju zemlju, ljude i djecu.

Rekao je kako je Putin ukrao mnogo novaca i do kraja života će ga zvati ubojicom. Zna da Putinu to ništa ne znači. Jer to vidi po prosvjedima u Rusiji kad udaraju ljude koji prosvjeduju protiv rata. Policija ih uhiti ljude jer govore istinu, a Putinu se to ne sviđa.

- Bojite li se trećeg svjetskog rata? On je već počeo. Rusija I Bjelorusija nas zajedno napadaju. Projektili dolaze i s područja Bjelorusije, to nitko ne. vidi niti ne komentira, a Putin se čak boji izgovoriti 'rat', oni to zovu 'vojna operacija' protiv Ukrajine, njenog teritorija, slobode djelovanja i zato što se cijeli svijet boji Rusije i Putina. No mi se ne bojimo - priča nam dok se u njegovom glasu čuje samo hrabrost i odlučnost. Iako nije baš tako.

- Iskreno, ne sjećam se kad sam se zadnji put iskreno nasmijao, sad živimo u ratu, ne razmišljaš svaki dan o svom poslu, obitelji, kako ćeš se dogovoriti s prijateljem da prošećeš popiješ kavu - rekao je, pa zastao.

- Razmišljamo samo o tome hoćemo li biti živi za jedan sat ili hoćemo se sutra probuditi. Ako umremo, tko će braniti našu Ukrajinu?

>>Stanje u Ukrajini iz minute u minutu pratite ovdje<<