Ubijen iranski znanstvenik koji vodi tajni nuklearni program

U zasjedi pored Teherana ubijen je Mohsen Fakrizadeh, znanstvenik za kojeg se vjeruje da vodi iranski tajni nuklearni program, Iran optužuje Izrael za napad, čeka se reakcija SAD-a

<p> Iranski znanstvenik za kojeg se dugo sumnja da je mozak tajnog nuklearnog programa ubijen je u petak u zasjedi u blizini Teherana, a taj napad će zasigurno podići tenzije između Irana i njegovih neprijatelja u posljednjim tjednima vladavine Donalda Trumpa. </p><p>Iransko ministarstvo obrane u petak je objavilo kako su „naoružani teroristi napali vozilo u kojem je bio <strong>Mohsen Fakrizadeh</strong>, čelnik organizacije ministarstva za istraživanje i inovacije“. </p><p> - Nakon sukoba između terorista i njegovih tjelohranitelja Fakrizadeh je teško ozlijeđen i odveden u bolnicu. Liječnici nažalost nisu uspjeli spasiti Fakrizadeha, pa je prije nekoliko minuta taj menadžer i znanstvenik dosegao visok status mučeništva, nakon godina borbe - priopćile su iranske oružane snage. </p><p>Iranska novinska agencija Tasnim ranije je objavila da su „teroristi raznijeli drugi automobil“ prije nego što su pucali na vozilo u kojem su bili Fakrizadeh i njegovi tjelohranitelji. </p><p><strong>Zarif napad nazvao "činom državnog terorizma"</strong></p><p>Iranski ministar vanjskih poslova <strong>Džavad Zarif</strong> rekao je da iza ubojstva vjerojatno stoji Izrael, no nije dao dokaze za tu tvrdnju. </p><p> - Ovaj kukavičluk, s ozbiljnim naznakama da iza njega stoji Izrael – pokazatelj je očajnog ratnog huškanja počinitelja. Iran poziva međunarodnu zajednicu, a posebno Europsku uniju, da prestane imati sramotne dvostruke standarde te da osudi ovaj čin državnog terorizma - napisao je Zarif na Twitteru. </p><p>Ured izraelskog premijera <strong>Benjamina Netanyahua </strong>nije htio komentirati ovaj napad, kao ni Pentagon. </p><p>Vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija obećao je osvetu nad Fakrizadehovim ubojicama. </p><p> - Poput gromova ćemo udariti na ubojice ovog potlačenog mučenika i oni će požaliti što su to učinili - napisao je na Twitteru Hosein Deghan. </p><p>Napad se događa u tjednu kad su se, prema tvrdnjama izraelskog javnog radija, u Saudijskoj Arabiji sastali čelnik te države, prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, američki državni tajnik <strong>Mike Pompeo</strong> te izraelski premijer <strong>Benjamin Netanyahu. </strong></p><p><strong>Tko je bio Fakrizadeh?</strong></p><p>Zapadne države <strong>Fakrizadeha </strong>dugo smatraju predvodnikom tajnog programa razvoja nuklearnog naoružanja, zaustavljenog 2003. godine. Izrael i SAD tvrde da Teheran u tajnosti pokušava ponovno pokrenuti taj projekt, a Iran godinama odbacuje da želi nuklearno oružje. Fakrizadeh je bio među rijetkim znanstvenicima spomenutima u „konačnoj procjeni“ Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) iz 2015. o tome razvija li bliskoistočna država atomsku bombu. U izvještaju IAEA-e stoji da je ubijeni Iranac nadzirao aktivnosti „moguće vojne dimenzije nuklearnog programa“ unutar takozvanog plana AMAD. </p><p><strong>Netanyahu </strong>je u svom izlaganju iz 2018. u kojem je optužio Iran za nastavak razvoja nuklearnog naoružanja optužio Fakrizadeha da i dalje radi u iranskom ministarstvu obrane na „posebnim projektima“. </p><p> - Zapamtite to prezime – Fakrizadeh - rekao je tada izraelski čelnik.</p><p>Tkogod stajao iza napada, sigurno je da će on podići tenzije između Irana, SAD-a i američkih saveznika u regiji u posljednjim tjednima mandata američkog predsjednika Trumpa. On je više puta optužio Iran da potajno radi na atomskoj bombi te je povukao SAD iz sporazuma JCPOA između Teherana i svjetskih sila kojim su u vrijeme mandata Baracka Obame Iranu ukinute neke ekonomske sankcije u zamjenu za ograničenje nuklearnog programa. Obamin potpredsjednik u dva mandata, novi američki predsjednik Joe Biden, najavio je da će vratiti SAD u taj sporazum. Reuters piše kako je anonimni američki dužnosnik ranije ovaj mjesec potvrdio da je Trump od vojnih savjetnika tražio plan za mogući napad na Iran, no da je potom odustao od toga. </p>