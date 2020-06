Prodaje se silos za nuklearne rakete

Silos blizu Tucsona u Arizoni sad je već dugo zatvoren, no nekad je to bio dom Titana II, inače najveće interkontinentalne balističke rakete koja je izgrađena u arsenalu američkog zrakoplovstva

<p>Ako sanjate o kolibi na plaži, drvenoj kućici duboko u šumi, ili replici srednjovjekovnog dvorca kao mjestu pod suncem, ovo vas neće zanimati, no zaljubljenici u mjesta s posebnom energijom koji imaju puno novca mogli bi doći na svoje: Prodaje se silos u kojem su se nekad gradile nuklearne rakete! Sad je već dugo zatvoren, no nekad je to bio dom Titana II, inače najveće interkontinentalne balističke rakete u arsenalu američkog zrakoplovstva.</p><p>Silos se nalazi u blizini Tucsona u Arizoni, a prodaje se za vrlo povoljnu cijenu, nešto manje od 400.000 dolara, odnosno oko 2,67 milijuna kuna, a agencija koja ga prodaje - Luxe Realty Photography - otvorila je i stranicu sa fotografijama koje će ljubiteljima ovakvih mjesta sigurno puno značiti. </p><p>Od početka 60-ih do ranih 80-ih godina prošlog stoljeća, Tucson je bio okružen silosima kao što je ovaj. Svaki je bio sposoban lansirati Titan II za manje od pola sata i poslati ga i do 9500 kilometara daleko do željenog cilja. Bojne glave na tim raketama bile su 6000 puta razornije od bombe koja je pogodila Hiroshimu.</p><p>No, 1984. godine Titani su izašli uz upotrebe i posade su uglavnom razrušile sve što je moglo biti povezano s njima u silosima. </p><p>Nakon toga, vlada je mnoga od tih mjesta dala na prodaju po povoljnim cijenama, a ljudi su rado kupili zemlju, ne razmišljajući puno o onome što se nalazi ispod. </p><p>Stranica koja je nedavno objavila prodaju ovog silosa u vlasništvu je <strong>Ricka Ellisa</strong>, koji ga je silos svojedobno kupio s namjerom da ga koristi kao skladište za pohranu podataka, koristeći činjenicu da ga sama priroda štiti od elektromagnetskih zračenja.</p><p>To bi bilo vrlo korisno za ono što je Ellis imao na umu, no kako je počela recesija, ta je ideja stavljena na čekanje.</p><p>Imanje je kupio 2002. godine, za 200.000 dolara. Dobio ga je od obitelji koja ga je prvi put kupila od vlade prije 35 godina, a koja ga je kupila za desetinu tog iznosa. Kad su on i njegov poslovni partner kupili zemlju, morali su iskopati bunker da bi mogli koristiti silos.</p><p>Počeli su s kopanjem u subotu, a već sljedećeg dana su bili unutra. Čišćenje objekta stajalo je oko 80.000 dolara, ili približno 535.000 kuna, dok je još 20.000 dolara, odnosno 134.000 kuna, potrošio na pravne troškove za prenamjenu objekta u komercijalne svrhe. Kad su se njegovi kupci povukli zbog recesije, ostavio je silos praznim, no sada ga želi prodati. </p><p>Dobio je nekoliko ponuda za imanje, jednu od kupca koji ga želi koristiti za uzgoj medicinske marihuane, a drugu od čovjeka koji smatra da objekt ima dobar potencijal da postane porno studio. </p><p>U jednom trenutku u silos su upali vandali, razbijajući fluorescentne svjetiljke i lupajući po ljestvama kojima su pristupali prostoru, pa je trebalo poraditi na tome da se silos vrati u stanje da mu ljudi mogu pristupiti. No, prije nego što dobiju priliku za obilazak, kupci moraju pokazati dokaz da imaju sredstva za kupnju te potpisati da tamo ulaze - na svoju odgovornost, prenosi portal <a href="https://www.thevintagenews.com/2019/11/22/missile-silo-for-sale/">The Vintage News.</a></p><p>Da biste obišli raketni silos koji se prodaje, spuštate se stubištem koje vodi u bunker. Prostor je velik i prazan, okružuju ga 4 metra. debeli betonski zidovi i puno izloženih metalnih konstrukcija. Na svakom su 'katu' još uvijek velike opruge od poda do stropa, čija je namjena da zaštite svaki nivo podruma od potresnih udara, te izuzetno teška protuprovalna vrata.</p><p>Ellis i dalje smatra da bi raketni silos za prodaju bio idealno mjesto za nekoga tko je želio otvoriti tvrtku za pohranu podataka, ali ne želi nagađati o tome tko bi mogao biti zainteresiran. To može biti i kupac koji cijeli život razmišlja o tome kako preživjeti neki nuklearni napad, ili netko tko želi vlastito mjesto - pod zemljom. Teško je reći tko bi se ovdje sve mogao osjećati dobro. </p>