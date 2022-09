Ubijene jer ih nisu čuli: Novska i Gospić nisu izdvojeni slučajevi, nasilje nad ženama je u porastu

Još jednu ženu (39) ubio je partner (54) krajem kolovoza. Zabrana približavanja nije ga spriječila da dođe do njezina butika u Novskoj i izbode je nožem, a potom, na drugoj lokaciji, izvrši samoubojstvo. Kako to često bude, ni ovaj zločin s najtragičnijim ishodom nije stigao “iz vedra neba”. Nesretna žena, 20-ak dana prije nego što je ubijena, prijavila je supruga za nametljivo ponašanje. U državnom odvjetništvu je ispitan, a kako je postojala opasnost da bi djelo mogao ponoviti, umjesto da su zatražili određivanje istražnog zatvora, izrekli su mu mjere opreza. U ovom slučaju do izražaja je došao još jedan apsurd hrvatskog pravosuđa - rehabilitacija koja nastupa određeni broj godina nakon izdržavanja kazne zatvora, ako nisu počinili novo, neovisno o kaznenom djelu za koje je netko osuđen.

Naime, ubojica je bio osuđivan, i to za kazneno djelo teške tjelesne ozljede s posljedicom smrti iz 1999., te je odležao zatvorsku kaznu. No budući da mu se to briše iz evidencije, sud to ne može vidjeti niti koristiti prilikom ocjenjivanja postoji li opasnost da netko ponovno počini kazneno djelo.

Zabranu približavanja žrtvi imao je i nasilnik (36) iz Gospića, koji je 22. kolovoza upao u kuću u kojoj je živio sa suprugom (27), gdje je zatekao susjeda (21) kojeg je odmah izbo, dok je suprugu ulovio i izbo pred susjednom kućom. Nakon napada je pobjegao, no ubrzo ga je uhitila policija. Samo nekoliko dana prije tog napada zatočio je suprugu, zaključao je u sobu i vezao joj ruke te prijetio da će je ubiti. Policija ga je 19. kolovoza prijavila za protupravno oduzimanje slobode i prijetnju, a državno odvjetništvo nakon ispitivanja ponovno je ocijenilo da se opasnost od ponavljanja djela može otkloniti mjerama opreza zabrane približavanja žrtvi na udaljenosti manjoj od 50 metara.

Te mjere ponovno nisu spriječile nasilnika da brutalno napadne ženu i njezina prijatelja, a smrtni ishod izbjegli su brzom liječničkom intervencijom. Nije to prvi put da nasilnici, koji su prijavljivani za prijetnje ili obiteljsko nasilje, ili su imali izrečene mjere opreza, ubiju žene kojima su prijetili ili ih godinama zlostavljali.

Svrha mjera opreza trebala bi biti zaštititi žrtvu od nasilnika i novog nasilja, no čini se da one funkcioniraju samo na papiru. Nasilnici, koje očito nitko ne kontrolira, krše ih bez straha od sankcija.

I pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić nakon ubojstva žene u Novskoj upozorila je da se mjere opreza ne pokazuju dostatnim zaštitnim sredstvom žrtava obiteljskog nasilja te da je potrebno uspostaviti strožu politiku kažnjavanja počinitelja. Pravobraniteljica je već u kontekstu nedavnog pokušaja teškog ubojstva žene u Gospiću upozoravala na iznimnu važnost pravilne procjene rizika pri razmatranju primjene mjera opreza umjesto istražnog zatvora, kao i procjene očekivanja da se svrha, tj. zaštita žrtve od daljnjeg nasilja, može ostvariti određenom mjerom opreza.

Iz Ureda pravobraniteljice izvijestili su da se broj kaznenih djela nasilja među bliskim osobama u posljednjih sedam godina gotovo utrostručio te je u 2021. godini premašio brojku od 6000, pri čemu 79 posto žrtava čine žene.

Na poražavajući porast femicida upozorili su i iz Udruge B.A.B.E.

- U prilog alarmantnosti stanja govori to što je u cijeloj protekloj 2021. godini u Republici Hrvatskoj zabilježeno 14 ubojstava žena, dok je do kraja kolovoza ove godine ubijeno već 11 žena. U gotovo svim slučajevima žrtve su bile ubijene od strane bliskih muških osoba, najčešće bivših ili sadašnjih intimnih partnera - priopćili su iz udruge nakon ubojstva u Novskoj.

