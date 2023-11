Ubijene tisuće djece. 240 otetih iz Izraela, od čega 32 djece. U Gazi milijuni bez hrane i vode

Točno je mjesec dana od krvavog napada Hamasa na Izrael kojim je počeo rat u kojem su dosad poginule tisuće civila. Na festivalu u izraelskom Re'imu, 7. listopada skupina Hamasa upala je i počela ubijati, a u tom je krvavom pohodu poginulo 260 mladih. Tog je dana ubijeno oko 1400 Izraelaca, a oko 240 ih je oteto, među njima je i 32 djece. Hamas je zasad oslobodio samo njih četvero, a izraelske obrambene snage (IDF) oslobodile su mladu izraelsku vojnikinju koju je Hamas također držao kao taoca.

U izraelskim napadima koji su potom uslijedili, prema navodima Hamasa, u Pojasu Gaze poginulo je oko 10.000 ljudi, gotovo polovica od njih su djeca. Nakon napada Hamasa izraelska vojska pokrenula je zračne napade te kopneni napad, pri čemu je uspostavila opsadu Pojasa Gaze.

Mladi Izraelac za 24sata o bijegu s festivala smrti

Ekskluzivno za 24sata progovorio je mladi Izraelac koji je bio na festivalu i uspio spasiti se, a razgovarali smo i s Izraelcem kojem je Hamas oteo brata, dva nećaka i šogoricu.

Elay Karavani, 23-godišnjak iz Moshav Yarhiva, jedan je od sretnika koji su uspjeli spasiti se s krvavog festivala 7. listopada, a spas je potražio u polju avokada.

- Bio sam na podiju s tridesetak prijatelja. Netko je tad uzeo mikrofon i stao izvikivati crveni alarm. Odjednom su krenule rakete iznad nas. Tad smo pošli prema mjestu na kojem su nam bile stvari. Ja sam došao na festival s tri prijatelja u istom autu. Odmah smo odlučili otići. Jedan prijatelj i ja došli smo do auta i čekali drugu dvojicu. Zvali smo ih, pokušali ih pronaći, raketiranje je bilo neprestano, ljudi su pokušali pobjeći. Vidjeli smo mnogo ljudi kako dolaze s južne strane i govore: 'Ne brinite, iznad nas je željezna kupola koja nas štiti od raketa'. Za 15-ak minuta došao je prijatelj i tad se stvorila golema kolona automobila. Nismo mogli proći jer je bio samo jedan izlaz na cestu. Nakon još 15-ak minuta odjednom smo čuli pucnjavu iz kalašnjikova. Prvo smo mislili da je riječ o nekoliko terorista, te se isprva nismo jako prestrašili, no kad smo čuli sve više pucnjeva, ušli smo u auto i pokušali pobjeći - rekao nam je Izraelac Elay Karavani.

Odlučili su pobjeći na sjeveroistok u najbliži grad jer su mislili da će biti sigurni.

- Nakon prijeđena tri kilometra zvali smo šerifa toga grada, koji nam je rekao da ne dolazimo jer je grad pun terorista. Posvuda smo čuli pucnjavu. Mislili smo kako je najbolje da ostanemo gdje jesmo, bili smo na polju punom drveća avokada. Skrivali smo se, podijelili smo se u parove, svaki je par bio ispod jednog drveta. Zvali smo policiju, vojsku. Tri dečka koji su bili s nama su vojnici, zvali su zapovjednike da nas spase, no ništa nisu uspjeli. Zvao sam i prijatelje da me spase. Mislio sam da mi je kraj. Već sam se pozdravio sa svojom obitelji, koju sam zvao. Nakon deset sati skrivanja napokon smo vidjeli pet naših vojnika koji su došli spasiti nas. Tek smo tad shvatili koliko je ozbiljna situacija. Tijekom 30 minuta vožnje vidjeli smo tijela ubijenih ljudi s festivala, mnogo ih je ubijeno u automobilima, bilo je i mnogo ubijenih policajaca. Doveli su nas do centra grada i odveli našim kućama - opisao nam je potreseni Izraelac, koji se skrivao u polju avokada.

Foto: Reuters

'Još ne znam što mi je s bratom i nećacima'

Izraelac Yaniv Yaakov još ne zna što je s njegovim bratom i nećacima.

- Mog brata Yaira Yaakova (59), njegovu djevojku Meirav Tal (54) i njegova dva sina, od 12 i 16 godina, Hamas je oteo iz njihova doma u Nir Ozu 7. listopada ujutro, nekoliko sati nakon početka raketnog napada na Izrael. Moja supruga razgovarala je s njim oko 8.45 sati da provjeri kako su. Oko 9.20 sati bratova djevojka Meirav poslala nam je na WhatsApp glasovnu poruku u kojoj je rekla da su im teroristi upali u kuću, da pucaju i da moj brat pokušava zadržati vrata skloništa. Nakon što smo dobili tu poruku, izgubili smo kontakt s njima - rekao je za 24sata Yaakov, čiji brat živi u kibucu Nir Oz.

Pokušavali su, kaže, na sve načine saznati u kakvom su stanju, ali do ovog trenutka neuspješno. Nakon krvavog napada Hamasa Izrael je počeo bombardirati Pojas Gaze, koji je opkolio, a broj žrtava, među kojima je velik broj djece, raste svakim danom.

Čelnici nekoliko glavnih tijela Ujedinjenih naroda u ponedjeljak su zajednički pozvali na humanitarni prekid vatre u Gazi, a Izrael pojačava napade u sukobu, koji traje gotovo mjesec dana. Među 18 potpisnika su Volker Turk, visoki povjerenik UN-a za ljudska prava, čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus te šef humanitarne pomoći UN-a Martin Griffiths.

- Cijelo stanovništvo je opkoljeno i napadnuto, uskraćen im je pristup osnovnim stvarima da bi preživjeli, bombardirani su u svojim domovima, skloništima, bolnicama i mjestima bogoslužja. To je neprihvatljivo. Potreban nam je trenutni humanitarni prekid vatre. Prošlo je 30 dana. Dosta je. Ovo mora prestati sad - poručili su.

Griffiths je pozvao na humanitarne "stanke" u izraelskom bombardiranju gusto naseljene palestinske enklave kako bi se pomoglo u isporukama pomoći, koje su daleko ispod razine prije sukoba.

7. listopada

Hamas je napao Izrael, a u tom je krvavom pohodu poginulo 260 mladih. Tog je dana ubijeno oko 1400 Izraelaca, a oko 240 ih je oteto, među njima je i 32 djece.

13. listopada

Izraelske obrambene snage (IDF) nastavile su sa žestokim napadima na Pojas Gaze te pozvale sve civile na evakuaciju iz sjevernog djela Pojasa Gaze na jug.

20. listopada

Hamas je oslobodio prve taoce - dvije američke državljanke, majku i kćer Judith i Natalie Raanan, koje su odveli iz kibuca Nahal Oz, blizu granice s Gazom.

28. listopada

Izraelski zrakoplovi napadaju Hamasove podzemne tunele, ušli su tenkovima na područje Gaze i krenuli s kopnenom invazijom, dok su civili u Gazi bez hrane i vode.

2. studenog

Ukupno su 22 hrvatska državljanina uspješno evakuirali iz Pojasa Gaze u Egipat. Satima su čekali na granici, a tijekom proteklog vikenda svi su sletjeli u Zagreb.