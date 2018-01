Ubijeni tri muškarca i dvije žene: Pucnjava u autopraonici

Američka policija priopćila je da je petero ljudi ubijeno u oružanom napadu, u praonici automobila u mjestu Melcroft u saveznoj državi Pensilvanija.

Melcroft se nalazi na oko 89 kilometara jugoistočno od Pittsburgha. Do pucnjave je došlo u nedjelju oko 3 sata ujutro po lokalnom vremenu.

