S njima je u ku\u0107i \u017eivio i djed malih djevoj\u010dica, no njega tad nije bilo ku\u0107i. No, kada se vratio, djevoj\u010dica mu je sve ispri\u010dala. Odmah je pozvao policiju.\u00a0

Simone je bila u ku\u0107i i \u010dekala da ju policija uhiti, a navodno joj je i jako \u017eao \u0161to je ubila mla\u0111u k\u0107er. Iako su dijete odmah prebacili u bolnicu, nije joj bilo spasa zbog vi\u0161estrukih uboda no\u017eem.\u00a0

Policija poku\u0161ava ustanoviti je li Simone imali psihi\u010dkih problema, a istraga je pokazala kako je i sama Simone nekoliko puta bila \u017ertva obiteljskog nasilja. Istraga je i dalje u tijeku, a Simone je zadr\u017eana u pritvoru.\u00a0

Ubila kćer (5): Prerezala joj je grkljan, sve je vidjela i sestrica

Simone je bila u kući i čekala da ju policija uhiti, a navodno joj je i jako žao što je ubila mlađu kćer. Iako su dijete odmah prebacili u bolnicu, nije joj bilo spasa zbog višestrukih uboda nožem

<p><strong>Simone Austin</strong> (27) osumnjičena je da je ubila svoju petogodišnju kćer <strong>Serenity </strong>na brutalan način u obiteljskoj kući u Chicagu. </p><p>Kako je pokazala istraga, Simone je zamolila stariju kćer da izađe iz sobe u kojoj je bila zajedno sa Serenity. Izvukla je nož koji je sakrila ispod jednog od jastuka i prerezala grkljan mlađoj kćeri. Starija sestra svemu je svjedočila kroz otvor ključanice. </p><p>Starija sestra zavrištala je kada je to vidjela, a zatim upala u sobu i napala majku. Zgrabila ju je za kosu i čupala, pokušavajući ju odvojiti od Serenity, javlja <a href="https://www.mirror.co.uk/news/us-news/mum-killed-daughter-5-cutting-22757528" target="_blank">Mirror</a>. </p><p>S njima je u kući živio i djed malih djevojčica, no njega tad nije bilo kući. No, kada se vratio, djevojčica mu je sve ispričala. Odmah je pozvao policiju. </p><p>Simone je bila u kući i čekala da ju policija uhiti, a navodno joj je i jako žao što je ubila mlađu kćer. Iako su dijete odmah prebacili u bolnicu, nije joj bilo spasa zbog višestrukih uboda nožem. </p><p>Policija pokušava ustanoviti je li Simone imali psihičkih problema, a istraga je pokazala kako je i sama Simone nekoliko puta bila žrtva obiteljskog nasilja. Istraga je i dalje u tijeku, a Simone je zadržana u pritvoru. </p>