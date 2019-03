Ubila je muža na spavanju: 'Pili su, stalno je bila u modricama'

Kseniju Topolovčan (30) iz Budančevice, Županijski sud u Varaždinu, osudio je na 10 godina zatvora za ubojstvo supruga Mirka (39), kojeg je ubila nožem u prsište dok je ležao u krevetu u spavaćoj sobi u travnju prošle godine. Uz zatvorsku kaznu sud joj je izrekao i sigurnosnu mjeru liječenja ovisnosti o alkoholu u trajanju od 3 godine.

U obrazloženju presude sudac je rekao da su postojale dvije verzije događaja, te je jedna od verzija koju je okrivljena ispričala, da je došlo do fizičkog sukoba između nje i Mirka nakon čega je ona otišla u kuhinju po nož, ne s ciljem da ga ubije, već da mu nožem zaprijeti.

Drugu je verziju ispričao Mirkov otac Ivan Topolovčan i prema toj verziji njih dvoje su se fizički sukobili a potom je čuo da Ksenija otvara ladicu kuhinjskog elementa i ubrzo nakon toga njezino zapomaganje "Nisam htjela Mirko, Što sam to učinila?". U obrazloženju presude sudac nadalje kaže da se vještaci nisu mogli izjasniti koja je verzija događaja vjerojatnija. Iz iskaza Ivana Topolovčana proizlazi da je zatekao Mirka u ležećem položaju na krevetu, a Ksenija mu je držala ruku na rani. Vještaci smatraju da se takve rane kako je imao Mirko, viđaju kada se žrtva nalazi u ležećem položaju i Ksenija ga je najvjerojatnije ubola dok je ležao, pojasnio je sudac Tomislav Brđanović, obrazlažući presudu.

Foto: Danica Plantak/24sata

U kojoj je ruci držala nož?

Također su Ksenijine verzije u kojoj je ruci držala nož, a spominje da ga je držala u lijevoj, pa desnoj, zatim objema ruka, prema sebi neusklađene. Različito je svjedočila i na koji način ju je Mirko odguravao prema ormaru, a nema ozljeda na tom mjestu za koje ona tvrdi da ju je gurnuo, a što je nevjerodostojnost iskaza kako bi od sebe otklonila kaznenu odgovornost. Sudac je istaknuo da su postojali mnogobrojni problemi u životu okrivljene, ali da je počinila kazneno djelo za koje se tereti. Za to kazneno djelo predviđena je najmanja kazna od 5, a najveća od 20 godina zatvora. - Od olakotnih okolnosti okrivljenici se uzima u obzir to što je bila neubrojiva zbog alkoholiziranosti, te da je obiteljsko nasilje neposredno prije izazvalo sukob.

Otegotne okolnosti su da je osuđivana za povredu djetetovih prava, a u tri navrata je proglašena krivom zbog nasilja u obitelji prema suprugu Mirku. Kseniji se činjenica da je majka ne može uzeti kao olakotna okolnost, jer su joj djeca oduzeta, objasnio je sudac Brđanović.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Stalno je bila u modricama

U prvom dijelu rasprave svjedočila je, Ksenijina sestra Ivana Pećar o odnosu svoje sestre i njezinog supruga Mirka.

- Ksenija i Mirko su od samog početka imali problema u vezi. često sam na njoj viđala razne ozljede, po vratu i tijelu. Stalno je bila u modricama. Ona se htjela liječiti od alkohola zbog djece, ali Mirko nije htio. Kad je Mirko umro nazvala sam njegova oca i htjela mu izraziti sućut, ali nije htio sa mnom razgovarati. Nakon dva dana me nazvao i ispričao mi razne verzije događaja tog dana kad je umro Mirko. Rekao mi je da je bio ljut kad sam ga prvi put zvala, jer su mu razbili vrata dok su iznosili Mirka van iz kuće i da sad mora popravljati vrata. Kazao je također da konačno mirno spava i da se tako nije naspavao 20 godina. Ksenija me zamolila da odem po njene stvari u kuću a njezin je svekar inzistirao da dođem sama. Sestra me upozorila da nipošto ne idem sama, pa sam povela svojeg partnera. No, nije nas pustio unutra - ispričala je Ksenijina sestra Ivana.

Rekla je da se Ksenija cijelo vrijeme trudila i da je njihovoj kući bila svega dva puta. Jednom su došli pogledati dijete, a Ksenija ih je sve htjela lijepo ugostiti i kuhala je. Svekar joj je međutim, svjedočila je Ivana, bacio jelo vrijeđajući je pogrdnim imenima da je upropastila hranu. Mirko je bio pijan, pa su se osjećali nepoželjnima i nitko od Ksenijine obitelji im nije dolazio. Kseniji Topolovčan se u kaznu uračunava istražni zatvor u kojem se nalazi od uhićenja.