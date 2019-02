Ubila muža: 'Gurao me, držala sam nož... U biti, ne sjećam se'

Sudsko medicinski vještaci Josip Škvarić i Andrina Kopjar, odgovarali su danas na pitanja obrane, optužbe i suca na Županijskom sudu u Varaždinu u kaznenom postupku protiv Ksenije Topolovčan (30) iz Budančevice, koja je u travnju prošle godine nožem u spavaćoj sobi ubila supruga Mirka (39). Vještakinja Kopjar priklonila se mišljenju dr. Škvarića da je više vjerojatna verzija da je Mirko mirno ležao na krevetu dok mu je Ksenija zabila nož u prsište. Iako je okrivljena Ksenija u svom iskazu opisala da je od Mirka prije uboda nožem, zadobila više udaraca rukama i nogama u tijelo, te da ju je gušio, na njezinu vratu nisu uočene nikakve ozljede.

- U medicinskoj dokumentaciji nisu opisane ozljede karakteristične za gušenje poput okruglih krvnih podljeva od pritiska jagodice prstiju ili oguljotine od noktiju. Mi ne možemo isključiti hvatanje za vrat, ali to ne bi ostavilo tragove kao kod gušenja. Što se tiče opisa tijeka cijelog događaja u spavaćoj sobi, ne možemo potvrditi a ni isključiti da je dinamika događaja takva kakvom je opisuje okrivljenica - složili su se vještaci.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kojom rukom je držala nož?

Na pitanje da li je uobičajeno da se nalaz vještačenja radi bez rekonstrukcije događaja, vještak Škvarić je rekao da se predmet može vještačiti dulje ili kraće nakon događaja koristeći sve raspoložive podatke. Kako nije bio na mjestu događaja, ne može reći da li bi to mijenjalo njegov vještački nalaz da je sudjelovao rekonstrukciji. Nedoumica i pitanja je bilo kako to da je optuženica dešnjakinja, a u nalazu stoji da je lijevom rukom držala nož, a i ona sama je tvrdila da ga je držala u desnoj ruci.

Branitelj okrivljene Ksenije ju je zamolio da opet pojasni taj dio iskaza oko držanja noža.

- Došla sam s nožem u desnoj ruci i naguravali smo se. On je držao moje obje šake, pa mislim da sam nož držala s obje ruke. Zapravo, se sjećam se - rekla je okrivljena Ksenija, koja na kraju ipak nije bila sigurna u kojoj je ruci držala nož.

Vještak Škvarić je kazao da je podatak o tome crpio iz njenog iskaza tijekom obrane te da dozvoljava da je okrivljenica držala objema rukama nož, a onda su im se ruke ispreplele, no, ako se doista tako i dogodilo kako je ona to opisala na današnjoj raspravi, to ne mijenja njegov nalaz, rekao je vještak Škvarić.

U svom je ranijem iskazu okrivljenica svjedočila da ju je pokojni suprug odguravao leđima prema ormaru u kojem je bio ključ. No, vještaci su zaključili, da u slučaju da je odguravanje bilo jako, da bi nastala ozljeda u obliku krvnog podljeva ili oguljotine.

- Takva ozljeda nije opisana u dokumentaciji, a niti se vidi na fotografijama.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Ne može se isključiti nalijetanje na kauč

Vještak Škvarić je kazao da ne može isključiti nalijetanje na ključ i u tom slučaju bi intenzitet ozljeda bio slab i ispod onoga koji dovodi do nastanka ozljeda i tek bi se s mjerenjem ključa to moglo utvrditi da li je bilo udarca u desni dio slabina njenog tijela. Na pitanje na kojem točno dijelu tijela je ključ udarao Kseniju, vještak nije mogao odgovoriti. Vještaci su se također složili da je riječ o srednjem intenzitetu uboda s obzirom da je rana koju je Mirko zadobio nožem duboka 10, a nož je bio oštrice 15,5 centimetara. Obrana je predložila da se na idućoj raspravi saslušaju okrivljeničina sestra Ivana, majka i bivši suprug, te da se ponovno pozovu Mirkov otac Ivan i majka Branka radi suočenja i otklanjanja razlika u iskazima.

Na prošloj je raspravi Mirkova majka Branka Peršić smatrala da Ksenija nije Mirka ubila sama. Sud je odbio sve svjedoke osim svjedočenja Ksenijine sestre. Tijekom rasprave, sudac je iz spisa pročitao i prekršajne prijave protiv Ksenije i Mirka, te presude Općinskog suda u Koprivnici na kojem su oboje osuđeni na uvjetne kazne i to Mirko na 10, a Ksenija na 7 mjeseci zbog povrede djetetovih prava. Uglavnom u svim prekršajnim prijavama, Mirko i Ksenija imali su između 2 i 3 promila alkohola u krvi, a jedno drugog bi častili riječima „J**o ti pas mater“, „Pi**a ti materina“, „Skote“, „Ku**o“ i slično. Iduća rasprava zakazana je za 5. ožujak.