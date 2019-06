Ubila rijetku žirafu i pojela je: 'Ne kajem se, to je moj hobi...'

Kada se sredinom prošle godine lovkinja Tess Thompson Talley iz Kentuckyja na Facebooku pohvalila mrtvom žirafom koju je sama ubila u Južnoafričkoj Republici, njene su se fotografije brzo proširile društvenim mrežama i naišle na osudu milijuna ljudi.

Gotovo godinu dana nakon toga, kada je javnost već zaboravila na nju, američka je televizija CBS s njom napravila intervju.

Ukoliko ste pomislili da se lovkinja možda pokajala zbog ubojstva rijetke crne žirafe - prevarili ste se, dakako.

- To je moj hobi i ja to volim raditi, izjavila je Tess Thompson Talley u intervjuu, prenosi Fox.

- Ponosna sam što se bavim lovom i ponosna sam na tu žirafu.

Za CBS je rekla da je meso žirafe pojela s obitelji, a da su kožu iskoristili za jastučnice te za kovčeg u kojem drži pušku. Uz to je objasnila da je žirafu ubila u sklopu misije za očuvanje prirode u jednoj od regija u Južnoafričkoj Republici.

White american savage who is partly a neanderthal comes to Africa and shoot down a very rare black giraffe coutrsey of South Africa stupidity. Her name is Tess Thompson Talley. Please share pic.twitter.com/hSK93DOOaz