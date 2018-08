Ubili mu oca pred očima pa je pobjegao, našli ga u podrumu

Jacob Caldwell (15) pobjegao je od kuće prošle godine kad mu je novi mamin dečko pred očima ubio oca. On i mlađa braća bili su s ocem Robertom Caldwellom, kad ga je na parkiralištu ubio Sterling Roberts. Šest dana nakon toga, Jacob je pobjegao od kuće, a sada su ga pronašli kako živi u podrumu kuće u Miamiju s još četvero odraslih ljudi. Policija kaže kako se Jacob mogao slobodno kretati i zasad nema indikacija da ga je itko natjerao da bude tamo. Nije se družio niti puno izlazio, kažu i dodaju kako je istraumatiziran, ali fizički zdrav.

Foto: FBI

Osim Robertsa zbog ubojstva Jacobovog oca u zatvoru je završila i njegova majka Tawnney (33) i još nekoliko članova njezine obitelji. U ožujku su je optužili da je pomagala Sterlingu.

Postala agresivna kad se ponovno oženio

Tawnney i Robert bili su rastavljeni. Ostavio ju je nakon što je otkrio da vodi online eskort službu. Nakon toga se ponovno oženio i dobio puno skrbništvo nad djecom.

Foto: FBI

10 dana prije ubojstva bježao od ubojice

Njegova druga supruga Candice kaže da je Tawnney postala agresivna nakon njihova vjenčanja, a svega 10-ak dana prije nego je ubijen, Robert je zvao 911 jer ga netko slijedi.

- Neki tip me ganja po Ulici Sutton u Jamestownu, i pokušao me namamiti. Pretpostavljam da me želi ubiti - rekao je u pozivu hitnim službama, piše Daily Mail.