Ubili su preko 180 ljudi u svega deset minuta. Koja je uopće izraelska taktika u Libanonu?

Libanonski predsjednik Joseph Aoun opisao je izraelski napad na Bejrut kao masakr , a vlada je objavila da će srijeda biti državni praznik, u znak žalosti za poginulima.

Deset minuta, oko 14:00 sati, cijela je zemlja bila pod napadom.

Izraelska vojska priopćila je da je izvedeno više od 100 zračnih napada na ono što je opisala kao ciljeve Hezbollaha. Pogođena su prometna, gusto naseljena stambena područja, a Izrael je znao da će to neizbježno dovesti do velikog broja žrtava.

Prema podacima libanonskog ministarstva zdravstva, poginule su najmanje 182 osobe, broj koji će vjerojatno biti i veći, dok je 890 ljudi ranjeno. Teško je vidjeti koja je dugoročna izraelska strategija, piše BBC.

Čak i izraelski vojni dužnosnici priznaju ono što je u Libanonu već dugo poznato: da Hezbollah neće biti razoružan silom. Napadi bi Izraelu mogli donijeti određenu vojnu prednost, ali ona će vjerojatno biti ograničena.

U međuvremenu, protivnici i pristaše Hezbolaha okupljaju se u svojem bijesu i kritikama Izraela, ujedinjeni u stavu da je ono što se ovdje dogodilo neprihvatljivo i neopravdano.

Dahiya doktrina

Osim taktike odvraćanja, Izrael zapravo ima specifičnu doktrinu rata za Hezbolah. Nazvana po Bejrutskom kvartu, Dahiya doktrina podrazumijeva razaranje civilne infrastrukture kako bi se stvorio pritisak na protivničke vlade. Doktrinu je iznio bivši načelnik Glavnog stožera Izraelskih obrambenih snaga IDF Gadi Eizenkot nakon poraza u ratu s Hezbolahom 2006.

Izraelski pukovnik Gabi Siboni napisao je da bi Izrael „trebao ciljati gospodarske interese i centre civilne moći koji podržavaju organizaciju“. Logika je izazvati toliko poteškoća civilnom stanovništvu da se ono potom okrene protiv militanata, prisiljavajući neprijatelja da zatraži mir.

Doktrina je nazvana po četvrti Dahiya u Bejrutu, gdje je Hezbollah imao svoje sjedište tijekom rata u Libanonu 2006. Američki profesor i doajen prava je svojedobno napisao da se po doktrini civilna infrastruktura Hamasa ili Hezbolaha samtra legitimnim vojnim ciljem, što nije samo očita povreda najosnovnijih normi ratnog prava i univerzalne moralnosti, nego i priznavanje doktrine nasilja koju treba nazvati pravim imenom: državnim terorizmom.