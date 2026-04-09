DAHIYA DOKTRINA

Ubili su preko 180 ljudi u svega deset minuta. Koja je uopće izraelska taktika u Libanonu?

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Mohamed Azakir

Libanonski predsjednik Joseph Aoun opisao je izraelski napad na Bejrut kao masakr , a vlada je objavila da će srijeda biti državni praznik, u znak žalosti za poginulima.

Deset minuta, oko 14:00 sati, cijela je zemlja bila pod napadom.

Izraelska vojska priopćila je da je izvedeno više od 100 zračnih napada na ono što je opisala kao ciljeve Hezbollaha. Pogođena su prometna, gusto naseljena stambena područja, a Izrael je znao da će to neizbježno dovesti do velikog broja žrtava.

Prema podacima libanonskog ministarstva zdravstva, poginule su najmanje 182 osobe, broj koji će vjerojatno biti i veći, dok je 890 ljudi ranjeno. Teško je vidjeti koja je dugoročna izraelska strategija, piše BBC.

Čak i izraelski vojni dužnosnici priznaju ono što je u Libanonu već dugo poznato: da Hezbollah neće biti razoružan silom. Napadi bi Izraelu mogli donijeti određenu vojnu prednost, ali ona će vjerojatno biti ograničena.

U međuvremenu, protivnici i pristaše Hezbolaha okupljaju se u svojem bijesu i kritikama Izraela, ujedinjeni u stavu da je ono što se ovdje dogodilo neprihvatljivo i neopravdano.

Dahiya doktrina

Osim taktike odvraćanja, Izrael zapravo ima specifičnu doktrinu rata za Hezbolah. Nazvana po Bejrutskom kvartu, Dahiya doktrina podrazumijeva razaranje civilne infrastrukture kako bi se stvorio pritisak na protivničke vlade. Doktrinu je iznio bivši načelnik Glavnog stožera Izraelskih obrambenih snaga IDF Gadi Eizenkot nakon poraza u ratu s Hezbolahom 2006. 

Čelnik UN-a Guterres osudio izraelske napade na Libanon

Izraelski pukovnik Gabi Siboni napisao je da bi Izrael „trebao ciljati gospodarske interese i centre civilne moći koji podržavaju organizaciju“. Logika je izazvati toliko poteškoća civilnom stanovništvu da se ono potom okrene protiv militanata, prisiljavajući neprijatelja da zatraži mir.

Doktrina je nazvana po četvrti Dahiya u Bejrutu, gdje je Hezbollah imao svoje sjedište tijekom rata u Libanonu 2006. Američki profesor i doajen prava je svojedobno napisao da se po doktrini civilna infrastruktura Hamasa ili Hezbolaha samtra legitimnim vojnim ciljem, što nije samo očita povreda najosnovnijih normi ratnog prava i univerzalne moralnosti, nego i priznavanje doktrine nasilja koju treba nazvati pravim imenom: državnim terorizmom.

Blefer ostao bez muda: 'SAD je ostao izvan igre jer neće moći diktirati pravila oko pregovora'
PRIMIRJE NA STAKLENIM NOGAMA

Blefer ostao bez muda: 'SAD je ostao izvan igre jer neće moći diktirati pravila oko pregovora'

SAD i Iran pristali su na dvotjedno primirje, tijekom kojeg će pregovarati. Stručnjaci: Nije gotovo, Izrael neće odustati od rata
Ovo je 'Pavlekov popis' s kojim je uhvaćen Eror? Na njemu su skijaši, članovi HOO-a, HRT-ovac
PAVLEK JE U KAZAHSTANU?!

Ovo je 'Pavlekov popis' s kojim je uhvaćen Eror? Na njemu su skijaši, članovi HOO-a, HRT-ovac

Na popisu su i glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač, direktor ureda olimpijskog programa HO-a Damir Šegota i njegov sin, kao i Gordan Previšić, šef Skijališta Sljeme. Previšić negira primanje novca iz HSS-a.
Robotaksiji stižu u Zagreb, ali ne oni iz EU projekta u kojima su se fotkali Plenki i Tomašević
RIMAC DOBIO ODGODU MINISTARSTVA

Robotaksiji stižu u Zagreb, ali ne oni iz EU projekta u kojima su se fotkali Plenki i Tomašević

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je danas kako je  tvrtki Project 3 Mobility (Verne) u vlasništvu Mate Rimca odobren zahtjev za odgodu projekta robotaksija. Rok je sad 31. kolovoza 2026. godine...

