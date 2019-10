Ubio četiri policajca: 'Prebacio se na islam, a nije volio ni šefa'

Tehnički administrator (45) zaposlen u sjedištu pariške policije, ubio je u četvrtak tri policajca i još jednog zaposlenika u administraciji, a zatim ga je policija upucala. Francuski mediji navode da se napadač prije 18 mjeseci prebacio na islam.

Francuska policija još nije otkrila motiv napada te još uvijek pokušavaju otkriti radi li se o terorizmu.

Emery Siamandi, koji radi u sjedištu policije, rekao je da je bio na stubištu i išao prema uredu svog šefa kada je čuo pucnjeve. Bio je to njegov kolega koji je upucao napadača kako bi zaštitio druge.

