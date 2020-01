Ubio dvojicu kod crkve, trećeg u ulici, četvrtog nije pronašao

Nakon prve rafalne paljbe u Ulici Šperun u središtu Splita nastao je stampedo. Ljudi su vrišteći trčali prema rivi. No krvavom pohodu tu nije bio kraj. Nekoliko minuta kasnije ponovno su se čuli pucnjevi i to u nekoliko minuta hoda udaljenoj Radmilovićevoj ulici. Suma ovog mahnitog pokolja u samom središtu Splita je troje mrtvih.

Marino P. i Marin B. preminuli su na mjestu događaja. Jurica T. hitno je prebačen u splitsku bolnicu, no liječnici mu nisu uspjeli spasiti život. U Splitu je ubrzo nastalo opsadno stanje, policija je "opkolila" centar grada. Osumnjičeni je naime, nakon svirepih ubojstava, hladno i s puškom u ruci, šetao gradom, ne mareći za prolaznike.

POGLEDAJTE VIDEO:

Policija je odmah izdala upozorenje svima da radi vlastite sigurnosti ne izlaze na ulicu. No nije prošlo dugo do njegova uhićenja. Riječ je o Filipu Z. (25) koji je policiju mirno "dočekao" u kafiću na Spinutu, nešto dalje od mjesta zločina. Bio je u društvu svog oca. Motiv ovog nezapamćenog zločina na koji se odlučio usred bijela dana, oko 15.35 sati, osveta je dilerima koji su maltretirali njega i njegova brata. Njegov brat je naime dilerima navodno dugovao poveću svotu novca. Filip nije mogao izdržati taj pritisak i prijetnje, a cijela situacija potpuno ga je izobličila.

On je naime bio pomorac, nekada čak i uspješni sportaš. Na brodu bio više od godinu dana. Kako doznajemo, na njegovom popisu onih koje treba smaknuti bio je još jedan muškarac, no nije ga uspio pronaći kod kuće.

Mnogi svjedoci ovog strašnog zločina kažu nam kako samo pukom srećom nije bilo još žrtava, posebno jer su u to vrijeme ulice pune ljudi. Kako su igrom slučaja i sami izbjegli metak ispričali su nam brat i sestra koji su u Radmilovićevoj ulici, u trenutku kad je počela pucnjava, krenuli s automobilom ususret ubojici i mjestu zločina.

- Izašli smo iz zavoja u trenutku kad je muškarac napravio što je naumio. Vidjeli smo samo njegove obrise na odlasku i da je imao neko oružje. U ruci sam vidio cijev. Jedan metak nam je pogodio automobil koji je odmah stao. Pokraj motora, dvadesetak metara od nas, ležao je mrtav muškarac – kazuju nam mladić i djevojka potpuno u nevjerici da se ovakve stvari događaju na ulicama Splita. Metak se zabio u motor automobila o čemu je svjedočio i trag ulja koji je iscurio na pločniku.

- Što da vam kaže, evo ja se još tresem od straha – dodaje nam djevojka. Slično svjedoče i zaposlenici kafića i trgovina u blizini "prvog" mjesta, na Šperunu.

- Prva misao mi je bila da mi nešto pada s polica, ali u drugoj sekundi shvatila sam da to nije to, da je riječ o rafalima. Okrenula sam se prema bočnom zidu odakle je dolazio taj zlokobni zvuk. Ukopala sam se. Nisam znala što da radim, trebam li bježati kroz stražnja vrata ili da krenem kroz prednja. A što ako mi sad ušeta u trgovinu? Toliko misli u par sekundi – priča nam potresena prodavačica nedaleko od mjesta zločina. Slično nam govori i djelatnica na kiosku nešto dalje opisujući potpuno ludilo koje je nastalo u trenutku pucnjave. - To je teško opisati, taj trenutak užasa u kojem je nastao stampedo, ljudi su vrištali, trčali prema rivi. Još uvijek ne vjerujem što se događa, u što se pretvorio ovaj grad – priča prodavačica s kioska.

Na Šperunu je inače puno restorana i kafića koji su u trenucima užasa bili puni gostiju. - Čuli su se rafali, ali nije to puno trajalo. Brzo je bilo gotovo, ali bilo je strašno. Preplašili su se gosti, sakrili su se. Nije bilo stranaca, samo naši ljudi. Došla je policija odmah. Eno momak tamo jos leži mrtav, još ga nisu maknuli. Strašno nešto - rekli su nam iz restorana.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Iz PU splitsko-dalmatinske u međuvremenu su izvjestili da su, osim osumnjičenog za ubojstvo, uhititili još jednu osobu koju doduše ne dovode u vezu s počinjenjem ovih kaznenih djela, ali smatraju da ima informacije korisne za ovaj slučaj koji je zgrozio javnost. Jedan od ubijenih, Jurica T. od ranije je poznat policiji i pravosuđu i to zbog prometne nesreće iz 2004. godine u kojoj je poginula osmogodišnja djevojčica i to u pješačkoj zoni pred osnovnom školom na Spinutu. Jurica T. nije joj pomogao nakon što ju je oborio. Djevojčica je preminula od posljedica teških ozljeda, preciznije ozljede mozga.

Iz zatvora je izašao 2008. godine, a tada se u sukobu dvojice muškaraca našao kao kolateralna žrtva te mu je sjekirom porezan vrat. - Ovo je desetljećima nezabilježen čin koji je potresao sve stanovnike našeg grada. Hvala policiji na brzom djelovanju i informiranju. Počinitelj je uhićen i to je u ovom trenutku najvažnije. Policija će uskoro izaći sa svim informacijama te će rasvijetliti cijeli slučaj – objavio je gradonačelnik Grada Splita Andro Krstulović Opara na svojoj službenoj Facebook stranici. Sad gradonačelnik ranije je više puta pričao kako je Split siguran grad, no ovakvi strašni zločini u gradu su postali česti, a građanima tjeraju strah u kosti. Kako je doživio pucnjavu ispričao nam je i stanar Radmilovićeve.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ma čula se pucnjava, ali supruga i ja isprva nismo mogli odrediti odakle dolaze. Ona je tvrdila da su petarde. Ma rekao sam joj, pa kakve petarde, ovo netko puca. Sigurno je ispaljeno desetak metaka. To je bio zvuk sa Šperuna. Nije prošlo ni dvije, tri minute, i opet smo čuli pucnjeve, ali ovoga puta sasvim jasno, jer je muškarac pucao ispod naših prozora tu u Radmilovićevoj – prepričava nam stanar ove ulice u kojoj je život skončao jedan, dok su na Šperunu ubijena dvojica.

Policija je inače izvjestila i kako će javnost o svemu izvijestiti na konferenciji za medije koju organiziraju za nedjeljno jutro. Očevid na mjestu zločina trajao je do sitnih sati. Na očevid je pozvan i dežurni zamjenik Županijskog državnog odvjetništva Žarko Štrbac.