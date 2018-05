Ubio je brata pa rekao: 'Nisam kriv, netko me gurnuo s leđa'

Kada je pištolj drugi put opalio, Gjergj je Simona držao za ruku. Obojica su zatim pala na tlo, nisam odmah ni znala tko je nastradao. Gjergj je pao preko Simona. Simon Curi je nakon svega bio u jako stresnom stanju. Nije mogao vjerovati da se to dogodilo. "Nisam to učinio! Netko mi je bio na leđima, gurnuo me", pričao je dok se sav tresao. Govorio je da nije htio nikoga ubiti, već zaplašiti, izjavila je Maristela Curi svjedočeći u riječkom Županijskom sudu na suđenju njezinom svekru Simonu Curiju (69), piše Novi list.

Simon je optužen da je lani 2. kolovoza ubio brata, 54-godišnjeg Gjergja, hicem iz pištolja na terasi svog restorana Koralj u Malom Lošinju. Gjergj je pak vlasnik susjednog restorana Galeb i cijela obitelj već je dugo u svađi.

Maristela tvrdi da je kobne noći čula galamu i izašla na balkon svog stana koji je na drugom katu zgrade u kojoj se nalazi i restoran Koralj te vidjela Nikolu Curija, sina ubijenog, koji je pristigao iz susjednog Galeba, te krenuo prema Pjeteru, Simonovom unuku, koji je tada imao manje od 16 godina. Po njenim riječima, nakon povišenih tonova Nikola je otišao, a onda se vratio te Pjetera uhvatio za vrat, digao ga uvis i udario šakom u lice. Zatim je stigla Pjeterova majka, kako bi ga odmakla od Nikole Curija, a zatim i dječakova baka te je Nikola Curi obje žene udario.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Privođenje Simona Curija

Svjedokinja je tvrdila da se sve to događalo na terasi Koralja, na koju su uskoro stigli i Gjergj Curi sa svojim drugim sinom Fabijanom. Došlo je do tučnjave koja se zatim preselila na cestu pred restoranom Koralj.

- Ishodište sukoba je ljubomora druge obitelji, jer je nama posao bolje išao - konstatirala je u svom svjedočenju Lezja Curi, supruga optuženog.

- Čula sam da je nakon svega ovoga Gjon, brat mog muža, otišao na Kosovo i zapalio našu kuću - ustvrdila je svjedokinja. Objasnila je da su došli na Lošinj 1973. godine, da su njen muž i žrtva ubojstva imali zajednički restoran, sve dok Gjergj prije petnaestak godina nije nožem napao njenog sina.

Maristela se prisjetila kako je čula Simona da viče: "Molim te, Gjergj, pusti moju obitelj na miru!"

Kada su svi bili na cesti i tukli se, odjeknuo je prvi pucanj. Svjedokinja je ustvrdila da je Simon zapucao u zrak, u trenucima dok je bio na sredini terase svog restorana. Prema njenom viđenju događaja, kada se pojavio optuženikov brat Gjergj, uhvatio ga je za ruku, pa su se pohrvali.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Simon i brat su prije imali zajednički restoran, ali zbog razmirica su se razdvojili i onda otvorili svako svoj restoran, jedan pored drugog

– Kada je pištolj drugi put opalio, Gjergj je Simona držao za ruku. Obojica su zatim pala na tlo, nisam odmah ni znala tko je nastradao. Gjergj je pao preko Simona – ispričala je svjedokinja, dodajući da je nakon toga drugi optuženikov brat, Lazar, uzeo pištolj i uperio ga u Simona, ostavljajući dojam da namjerava pucati. Svjedokinja je kazala da se nakon toga obitelj optuženika povukla u Koralj, dok su članovi druge grane obitelji stolicama krenuli na njih, u želji za osvetom.

'Prijetnje su prijavljivali, bilo je preotimanja gostiju'

- Odnosi dviju obitelji, vlasnika dva susjedna restorana, bili su napeti i poremećeni duže vrijeme. Koliko znam, policiji su prijavljivane prijetnje, bilo je preotimanja gostiju - kazao je Malološinjanin koji je na mjesto ubojstva stigao u trenucima kad se jedan auto udaljavao s mjesta događaja, dvojica razbijala inventar na terasi Koralja, a Lazar Curi, brat ubijenog i optuženog, stajao pokraj lokve krvi s pištoljem koji je uzeo svom bratu koji je pucao.

'Tata je postao ubojica jer je branio svoju djecu'

Tata mi je postao ubojica jer je branio svoju djecu. Danas sam trebala slaviti rođendan djeteta, a tata mi je u zatvoru jer je ubio brata, u suzama je lani pričala Simonova kći.

- Napali su moju braću. Moj brat Franjo dobio je stolicu u glavu, pa je morao na šivanje. U sukob se umiješala i rodbina - ispričala je. Naguravalo se, a “letjele” su šake i stolice.

- Tata je htio spriječiti sukob. Uplašio se i uzeo pištolj da njih zaplaši te zapucao. Ubio je brata Gjergja. Nakon pucnjave umiješao se i treći brat te umalo još netko nije poginuo. Tata je i lani prijavljivao njihove prijetnje, pa i prije dva tjedna - zaključila je tada.