Ubio muškarca u Karlovcu zbog BMW-a. Istog je dana završio u zatvoru, ali zbog drugog djela

Mladić (23) osumnjičen je da je u Karlovcu ubio A.S. (34) iz Zenice. Prema policijskim sumnjama on ga je prvo omamio alkoholom i tabletama, potom ozlijedio po tijelu i bacio u Kupu, a sve da bi se domogao njegovog automobila marke BMW, i to ne za sebe, već za 31-godišnji ženu koja ga je na sebe prepisala na dan ubojstva.

Jutarnji list doznaje da su sudionici ubojstva otprije poznati policiji. Osumnjičenika za ubojstvu mladića policija ima u istražnom zatvoru od 11. studenog, dakle od dana kada je ubio državljana BiH A.S., iako to tada nisu znali. On je tada uhićen zbog više kaznenih djela koje je počinio s jednom maloljetnom osobom.

Osim toga, tada je počinio i kazneno djelo prijetnje i nanošenja ozljeda na štetu 31-godišnjakinje. Vjerojatno se radi o istoj ženi s kojom se pokušavao domoći BMW-a.

- U večernjim satima 11. studenog, u stanu u gradskoj četvrti Dubovac u Karlovcu, muškarac je fizički napao ženu i pritom je lakše ozlijedio nakon čega joj je prijetio da će zapaliti stan. Muškarca se također sumnjiči za počinjenje kaznenih djela krađe. Naime, 7. studenog iz trgovine u sklopu trgovačkog centra u gradskoj četvrti Zvijezda u Karlovcu otuđio je razne artikle u vrijednosti 140 eura dok se 23-godišnjaka i maloljetnika sumnjiči da su 6. rujna iz trgovine u sklopu trgovačkog centra u gradskoj četvrti Zvijezda u Karlovcu otuđili odjevne predmete i drugo u vrijednosti 623 eura - priopćila je policija 14. studenog.

Tada je 23-godišnjak predan pritvorskom nadzorniku te mu je nakon toga određen istražni zatvor.

Podsjetimo, policija je objavila detalje okrutnog ubojstva:

Nakon što je 11. studenog u Policijskoj postaji Karlovac prijavljen nestanak 34-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine, policijski službenici su odmah započeli s intenzivnim traganjem za nestalim muškarcem. Tijekom pretrage korita obala rijeke Kupe i Korane, na dnu ušća Kupe i Korane u naselju Vodostaj u Karlovcu, policijski službenici su 14. studenog pronašli tijelo nestalog muškarca.

Nakon prijavljenog nestanka, policija je odmah započela opsežno kriminalističko istraživanje s obzirom da su okolnosti nestanka ukazivale na moguće počinjenje kaznenog djela.

Policija je utvrdila da je osumnjičeni 23-godišnjak 9. studenog 34-godišnjaka, navođenjem na istovremeno konzumiranje alkohola i lijekova, svjesno doveo u stanje omamljenosti i bespomoćnosti te mu je, na livadi, uz desnu obalu rijeke Kupe u Karlovcu, s namjerom ubojstva, uporabom tjelesne snage i prikladnog predmeta nanio višestruke ozlijede po cijelom tijelu te ga je bacio u rijeku Kupu u kojoj se utopio, dakle ubio ga je na podmukao način, a sve s ciljem koristoljublja odnosno protupravnog prisvajanja osobnog automobila marke i tipa BMW serije 3, kojeg je tom prilikom i otuđio.

Također se 31-godišnjakinju sumnjiči da je istoga dana radi uporabe nabavila krivotvoreni ugovor o kupoprodaji motornog vozila za navedeni automobil, kojeg je prethodno krivotvorio 43-godišnjak, a vlasništvo 34-godišnjaka, nakon čega je taj ugovor 11. studenog upotrijebila prilikom prijenosa vlasništva u Stanici za tehnički pregled na koji način je navedeno tijelo dovela u zabludu te je ono temeljem toga izvršilo prijenos vlasništva s 34-godišnjaka na nju.

Prethodno je toga dana 31-godišnjakinja saznala da je 23-godišnjak na štetu 34-godišnjaka počinio kazneno djelo Teško ubojstvo, a što nije prijavila iako je znala da bi pravovremenom prijavom omogućila i znatno olakšala otkrivanje kaznenog djela i počinitelja.

Protiv osumnjičenih 23-godišnjaka i 31-godišnjakinje je Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu podnijeta kaznena prijava, dok će protiv 43-godišnjaka kaznena prijava biti podnesena Općinskom državnom odvjetništvu. KAportal doznaje da je žrtva A.S. iz Zenice te su nam ustupili fotografiju mjesta zločina:

Foto: KAportal