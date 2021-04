Zadnji put sam vidjela Radovana prošli tjedan. U petak sam mu kucala na vrata, ali nitko nije otvarao. Tek popodne vidjela sam Bojana i pitala ga kako mu je tata i gdje je, a on je samo rekao da je dobro, kaže susjeda Marija koja živi kao podstanar u dvorišnom stanu u Osijeku, gdje je sin ubio oca.

Smrt Radovana V. (74) iz Osijeka, čije je tijelo pronađeno u ponedjeljak popodne u obiteljskoj kući u Reisnerovoj ulici, nastupila je ubojstvom. Kako navodi osječka policija koja je završila očevid, sumnja se da je Radovana ubio njegov sin Bojan V. (39), koji je potom sebi pokušao oduzeti život nanijevši si teške ozljede. Bojan je preživio samo stoga što im je u kuću upala policija razvalivši ulazna vrata, i to nakon što su susjedi prijavili da se kod Bojana i Radovana zbiva nešto neobično. Naime, policiji su prijavili kako Radovana nisu vidjeli već nekoliko dana, a Bojan im je lagao da je otac u bolnici.

- Bila sam šokirana kad sam vidjela Bojana jer je bio jako pijan i sav prljav od nečega. U subotu mi je došao na vrata i rekao da moram platiti 80 kuna za vodu, a da je tata u bolnici, da ga je odvezla Hitna i da leži na intenzivnoj. Meni je to bilo jako čudno pa sam odlučila nazvati bolnicu i pitati imaju li u bolnici takvog pacijenta i treba li mu nešto donijeti. No u bolnici su rekli da takvog pacijenta nemaju. Onda sam to rekla susjedi te smo pozvali jednog člana njihove obitelji i policiju - kaže susjeda Marija koja živi kao podstanar u dvorišnom stanu.

Dok ostali susjedi nisu znali gotovo ništa o ocu i sinu koji povučeno žive pored njih, Marija je dobro znala obojicu.

- Radovan je nekad radio kao poslovođa u Belju. Imao je dobru mirovinu i znao se brinuti o sebi. Supruga mu je davno umrla. Ima ovog mlađeg sina Bojana, a imao je još jednog starijeg koji je poginuo u prometnoj nesreći 90-ih godina dok je radio kao liječnik u Slavonskom Brodu. Bojan je bio oženjen, u tom je braku dobio dvoje krasne djece, ali se potom, prije nekoliko godina, rastao. Ponekad su ta dječica dolazila ovdje - kaže Marija.

Do prije godinu dana Bojan je radio u Njemačkoj, gdje je navodno imao i curu, a onda se vratio u Osijek živjeti s ocem. Nije imao kamo jer nije imao nikakva primanja.

- Nisam nikad čula da se svađaju ili da imaju nekih problema. Bojan je ocu kuhao, donosio mu sve što je trebalo iz trgovine, ali nije baš brinuo o sebi. Bio je zapušten. Radovan mi je jednom rekao da novac za režije ne ostavljam na ormariću ispred vrata jer mu Bojan uzme sav novac i potroši - kaže Marija dodajući kako nikad ne bi pomislila da bi Bojan mogao učiniti nešto ocu jer nije bio agresivan.

Osječka policija, nakon očevida, nije pojasnila na koji način je Bojan usmrtio oca i zadao sebi ozljede u pokušaju samoubojstva, no on se sad nalazi u osječkom Kliničkom bolničkom centru na saniranju ozljeda koje je sam sebi nanio.