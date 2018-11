Ubo ga nožem: Paloš za smrt mladića dobio 4 godine zatvora

Džemal Paloš (62) dobio je, nepravomoćno, tri i pol godine zatvora zbog usmrćenja Ante Škembera (29) na autobusnom stajalištu u zagrebačkoj Oreškovićevoj ulici.

Iako ga je Škember vrijeđao i napadao, sud smatra da je Paloš prekoračio nužnu samoobranu. Sudjelovanje u Domovinskom ratu priznato mu je kao olakotna okolnost.

Škembera je prolaznica pronašla na Uskrs 2017. godine u poslijepodnevnim satima s ubodnom ranom u prsima na travnjaku, a nekoliko sati nakon toga preminuo je u bolnici.

Paloš je na sudu u Velikoj Gorici dobio i još 10 mjeseci zatvora zbog neovlaštenog posjedovanja oružja. Sud mu je sve to preinačio u jedinstvenu kaznu od četiri godine zatvora.

[video: 1202170 / ]

S obzirom da je kazna kraća od pet godina, Paloš će pravomoćnost presude čekati na slobodi. Tužiteljstvo i obrana najavili su žalbu.

Paloš je Škembera napao 16. travnja 2017. godine nakon što je Škember ušao u ZET-ov autobus 268 na liniji između zagrebačkog Glavnog kolodvora i Velike Gorice, a da nije platio kartu. Kako ga vozač autobusa nije želio pustiti, nastala je prepirka između njih u koju se potom umiješao Paloš.

Paloš je na suđenju govorio da je Škember nasrnuo na njega te da ga je čak udario šakom u bradu.

- Podignuo sam ruke kako bih se branio, on me i dalje udarao i tada je u meni proradio instinkt ratnika te sam uzeo nož skakavac koji sam dobio još u vojsci 1990. godine. Izvadio sam ga samo kako bi se taj momak uplašio i pustio me na miru, uopće nisam mahao njime nego sam ga samo držao u ruci. U jednom trenutku mi se sve zamračilo i uopće ne znam kako se Ante Škember napiknuo na nož. Nakon što sam došao sebi, on je otišao prema stražnjem djelu autobusa, a na odjeći mu uopće nisam vidio krv niti da je ozlijeđen. Da jesam, pozvao bih hitnu, govorio je Paloš ranije na sudu.