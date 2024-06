VIDEO Sumnjiče ga da je ubio roditelje u Sl. Brodu. Odveli ga kod suca, imao je zavoj na ruci

Sudac Županijskog suda Slavonski Brod, Mile Soldo, u subotu je odlučivao o zahtjevu Županijskog državnog odvjetništva da se odredi istražni zatvor za muškarca (45) kojeg se sumnjiči da je ubio majku i oca.

- Odredio sam istražni zatvor okrivljeniku zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio dva kaznena djela teškog ubojstva. Istražni zatvor određen je radi potrebe neometanog odvijanja kaznenog postupka, a radi se o kaznenom djelu za koje je predviđena kazna dugotrajnog zatvora i što postoje teške okolnosti počinjenja kaznenog djela. Za kazneno djelo za koje se sumnjiči propisana je kazna zatvora od najmanje 10 godina i dugotrajni zatvor, to zali da mu može biti izrečena za svako djelo kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 21 do 40 godina. U slučaju da se kani za oba djela kazna zatvora može biti i 50 godina - rekao je istražni sudac Soldo.

Osumnjičeni je pred istražnog suca doveden u pratnji dvojice policajaca sa lisicama na rukama te zavojem na desnoj ruci. Pretpostavlja se da se samoozlijedio dok je nanosio smrtonosne udarce hladnim oružjem svojim roditeljima. Tijekom jučerašnjeg dana bio je izveden pred zamjenika Županijske državne odvjetnice. Kako neslužbeno saznajemo pred odvjetnikom je iznosio svoju obranu govoreći da on to nije počinio da je zatekao roditelje ubijene. Na pitanja nije odgovarao.

Najvjerojatnije ću osumnjičeni tijekom istrage biti podvrgnut i psihijatrijskom vještačenju kako bi se utvrdilo u kakvom je stanju bio u vrijeme izvršenja kaznenog djela.

Muškarac je prema pričanju susjeda imao psihičkih problema, no u Centru za socijalnu skrb su rekli da niti on niti roditelji nisu bili pod njihovim nadzorom, u policiji su rekli da protiv osumnjičenog nije bilo do sada nikakvih prijava zbog nasilja u obitelji, a time niti postupanja. Nadalje doznajemo da je osumnjičeni bio na radu Francuskoj, da se prije izvjesnog vremena vratio, kupio je kuću u istoj ulici gdje su živjeli njegovi roditelji, te da je jedno vrijeme radio kao zaštitar.

Prije tri četiri godine imao je zdravstvenih problema zbog kojih je bio na liječenju. Majka ubijenog bila je teško pokretna žena, koja se kretala uz pomoć hodalice, no, unatoč tome svaki dan je odlazila u crkvu, jer je bila velika vjernica. Ubijeni muškarac, otac osumnjičenog, imao je karcinom u posljednjem stadiju.

Osumnjičenika su prevezli u zatvor u Požegi.

