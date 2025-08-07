Obavijesti

UŽAS!

Ubojica s božićnog sajma u Njemačkoj iz zatvora prijeti novim masakrom: Ponosan sam

Ubojica s božićnog sajma u Njemačkoj iz zatvora prijeti novim masakrom: Ponosan sam
Spreman sam vlastitom rukom poklati još Nijemaca, napisao je Taleb, koji je rodom iz Saudijske Arabije, a u Njemačkoj je radio kao psihijatar

Taleb A. (50), bivši psihijatar, monstrum koji je 20. prosinca 2024. terencem BMW-a uletio među ljude na božićnom sajmu u njemačkom Magdeburgu i ubio šest osoba, opet šokira. Iako je iza rešetaka, on i dalje prijeti. Iz zatvora u Dresdenu poslao je pismo. Rukom napisano. Osam stranica. Jezivo. Pun mržnje i bijesa. Piše da se ponosi masakrom koji je napravio i da bi to učinio opet, prenosi Fenix-Magazin.

- Spreman sam vlastitom rukom poklati još Nijemaca! - napisao je Taleb, koji je rodom iz Saudijske Arabije, a u Njemačkoj je radio kao psihijatar.

Pismo je poslao u ožujku ove godine, a sad je završilo kod Javnog tužiteljstva u Naumburgu. Istražitelji vjeruju da je autentično, rukopis se poklapa s oporukom koju su pronašli u autu kojim je gazio ljude.

U pismu pokušava objasniti svoj čin. Prema njegovom pismu, on je podnio nekoliko kaznenih prijava, uključujući i za navodnu krađu USB sticka, a nakon što su sve bile odbačene, to ga je navodno radikaliziralo.

Spominje i jedan sudski slučaj iz Kölna. Tužio je jednu organizaciju koja pomaže izbjeglicama. Izgubio je. I to ga je, kaže, toliko razbjesnilo da je planirao napad plinskom bocom na ured javnog tužitelja u Magdeburgu.

