Ubojstvo u Cetingradu: 'Znao bi nekad pretjerati s pićem, žena je još u veljači zvala policiju...'

Stravično ubojstvo i samoubojstvo mlađih supružnika šokiralo je cetingradski kraj. Supružnici su inače odavali dojam skladnog para, no prije nekoliko mjeseci je među njima došlo do nekih razmirica...

<p>Nakon provedenog očevida i kriminalističke istrage u obiteljskoj kući u Cetingradu gdje su u utorak ubijeni supružnici utvrđeno je da je <strong>D. M.</strong> (37) oko 7.45 sati vatrenim oružjem usmrtio suprugu <strong>M. M. </strong>(36), a nakon toga i sebi oduzeo život istim vatrenim oružjem. Na mjestu događaja očevid je u suradnji s policijskim službenicima Pu karlovačke proveo zamjenik županijske državne odvjetnice ŽDO u Karlovcu, kojim je utvrđeno.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ubio suprugu pa presudio sebi</strong></p><p>– Na temelju činjenica i rezultata prikupljenih tijekom očevida postoje osnove sumnje da je 37-godišnjak 16. lipnja 2020. oko 7,45 sati u obiteljskoj kući u mjestu Cetingrad hicem iz pištolja usmrtio svoju suprugu (1984.) i potom si na isti način oduzeo život te su oboje preminuli na mjestu događaja. Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu izdalo je nalog za obdukciju oba tijela smrtno stradalih osoba, a u tijeku su izvidi radi utvrđivanja svih okolnosti događaja - priopćilo je odvjetništvo.</p><p>Podsjetimo, stravično ubojstvo i samoubojstvo mlađih supružnika šokiralo je cetingradski kraj. Supružnici su inače odavali dojam skladnog para, no prije nekoliko mjeseci je među njima došlo do nekih razmirica. Tada je intervenirala i policija koja je muškarca prijavila za prijetnje i nasilje u obitelji, a žena se s njihovo troje djece tada iz njihova doma u Šiljkovači odselila kod roditelja u Cetingrad. Zbog toga događaj je u tijeku bio postupak koji se vodio na Općinskom sudu u Karlovcu, a muškarac je imao i zabranu približavanja supruzi. Navodno su supružnici radili na tome da se pomire, no što je muškarca nagnalo na to im u utorak oboje presudi, nitko ne zna.</p><p>Njihovi poznanici nam kažu da su bili dobri ljudi, normalan bračni par. Ona je radila kao medicinska sestra u Slunju, bila dobra i draga žena, a on se na imanju bavio poljoprivredom i bio je lovac. Dodaju da nisu znali za njihove bračne probleme, no kažu kako se on bavio lovom nekada bi na feštama pretjerao s pićem, a pod utjecajem alkohola je volio puno pričati, no što se zbivalo iza njihova četiri zida ne znaju.</p><p>- Među njima je sve bilo normalno do ove godine. Nešto se očito među njima dogodilo kada je u veljači kod njih intervenirala policija i ona se s djecom odselila od njega, ali što ne znamo. Nekada je znao malo popiti, je li to bio razlog razmirica ili nešto drugo ne znam. Znam da mu je bilo žao kada je žena s djecom otišla, shvatio je da je pogriješio. Htio je to popraviti i promijeniti se. Navodno su radili na tome da se pomire, a planirali su i da će nakon pomirenja kupiti drugu kuću. U Šiljkovači su živjeli s kući njegova oca, imali su kat za sebe. Što je bilo na sudu, što se među njim događalo? Ne znam što ga je nagnalo na ovo. Svi smo u šoku. Ovome se nije nitko nadao. To je tragedija za sve, mnogo je obitelji uništeno - kazao nam je poznanik supružnika.</p>