Učenici će ići u svoje razrede, engleski i vjeronauk u školi?

Dječji vrtići i škole smatraju se sigurnim za djecu i zaposlenike u jednakoj mjeri kao i ostanak kod kuće, stoji u najnovijim Upurama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. To znači, navodi se u novoobjavljenim preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja, da u vrtiće i škole od prvog do četvrtog razreda od ponedjeljka 25. svibnja mogu krenuti sva djeca.

Roditeljima u Zagrebu iz škola su u srijedu navečer počeli stizati upiti da se do četvrtka ujutro izjasne hoće li poslati dijete na nastavu u ponedjeljak, no nikome zasad nije jasno kako će to izgledati. Prema novoobjavljenim uputama i preporukama, te prema onome što smo saznali iz škola, zasad se može iščitati sljedeće:

Foto: Igor Kralj/Pixsell, Facebook - U ponedjeljak u škole mogu krenuti sva djeca od prvog do četvrtog razreda, ako nisu bolesna - dakle, nemaju temperaturu, ne šmrcaju, kašlju itd. Ako vam dijete ne krene u ponedjeljak, moći će krenuti bilo koji dan kasnije, neovisno o tome vraćaju li se roditelji na radna mjesta. Nije precizirano hoće li se djeca vraćati u svoje razrede sa svojim učiteljicama, odnosno hoće li biti rasformirane trenutne grupe. Kako saznajemo, planira se da se formiraju redovni razredi, no o tome će ravnatelji odlučiti u četvrtak nakon virtualnog sastanka s ministricom, te razrednih vijeća. Tamo gdje se neće moći poštivati preporuka o držanju razmaka od 1,5 m, trebat će naći drugo rješenje.

Roditelji će se upute dobiti od škola, vjerojatno tijekom četvrtka, na službenim web-stranicama škola, te od razrednika.

- Prema uputama HZJZ, u razredu može biti od 15 do 20 djece, "što ne znači da je 20 djece maksimalan broj po skupini". Preporučuje se poštivanje razmaka od 1,5 m, pa bi o veličini prostorije trebalo ovisiti koliko će djece moći biti u razredu. U razredu će djeca do daljnjega imati i obroke. Trebat će se pridržavati i svih dezinfekcijskih mjera koje su i dalje na snazi.

"Na ulazu u vrtić i školu te u školi na nekoliko lako dostupnih mjesta treba postaviti dozatore s dezinficijensom za dezinfekciju ruku školske djece i odraslih s uputom za korištenje. Djeca predškolske dobi ne dezinficiraju ruke nego ih češće peru sapunom i vodom, a i kod školske djece prednost ima pranje ruku." HZJZ

Škola na Trećem do 1. lipnja?

- Mješoviti model nastave, dakle onaj u kojem se uz nastavu u školama održava i nastava na daljinu, na snazi je i od 25. svibnja. To znači da će se gradivo raditi prema programu Škole na Trećem. Za djecu koja neće ići u školu, mora se osigurati nastava na daljinu kao i dosad.

"Škola na Trećem održavat će se do početka lipnja kako bi se osiguralo praćenje nastave za one učenike koji će još jedno vrijeme iz objektivnih ili subjektivnih razloga pratiti nastavu na daljinu." MZO

Zasad nije sasvim jasno što će biti s predmetnom nastavom, engleskim jezikom, vjeronaukom i glazbenom kulturom. Preporuka je da ti nastavnici rade u školi, no u nekim školama još nisu sigurni kako organizirati tu nastavu jer nastavnici ovih predmeta uglavnom rade na više škola. Dodatnih aktivnosti do daljnjega neće biti, jednako kao ni nastave tjelesne kulture, no djeca bi trebala češće biti vani.

Produženi boravak odvijat će se kao i dosad.

Što je s djecom u oštećenim školama?

Učenici iz škola koje su u potresu previše oštećene već su preraspoređeni u druge škole, a ovisno o broju učenika koji će krenuti u ponedjeljak na nastavu roditelji će dobiti upute u koju školu će im djeca ići.

U četvrtak ujutro trebalo bi se znati više detalja o rasporedu nastave od ponedjeljka.

Viši razredi do kraja na daljinu

Učenici viših razreda osnovne, te oni u srednjoj školi, uključujući i osmaše, te maturante, ovu školsku godinu završit će na daljinu, u virtualnim učionicama.

U školama se mogu odrađivati laboratorijske vježbe, praktična nastava, te pripremanje završnih radova u strukovnim školama.

Nastava na daljinu i dalje će se odvijati i na fakultetima i drugim visokim učilištima.