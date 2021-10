Učenici Osnovne škole Trnjanska u srijedu oko 12.30, neugodno su se iznenadili kada su nedaleko ulaza u školu ugledali smeđe-sivu zmiju. Srećom, susret je prošao bez posljedica.

Ravnateljica je odmah pozvala djelatnike iz Skloništa za životinje Dumovec, koji su je nakon sat vremena uklonili te pojasnili da nije otrovna.

- Djeca su se prestrašila, mislili su da je poskok, no nasreću ispalo je da se radi o vodenoj zmiji ribarici, koja nije otrovna. To, naravno ni djeca ni mi nismo mogli znati, tako da smo do dolaska djelatnika Dumovca sve usmjeravali na drugi školski ula - ispričala je ravnateljica Nada Šimić za Dnevnik.hr.

- Bez obzira što nije bila otrovnica, osjećaj je vrlo neugodan, jer među djecom vrlo lako dođe do panike i neželjenih reakcija. U to vrijeme nije bilo puno učenika, a one koji su prolazili nisam puštala blizu. Nakon odlaska djelatnika Dumovca i naš domar je rekao kako nikada nije vidio ništa slično. Ta vrsta zmije 'samo' može ugristi - izjavila je ravnateljica.

Ravnatelj Skloništa za nezbrinute životinje Damirom Skokom rekao je da pojava vodene zmije ribarice na zagrebačkim ulicama i nije neobična.

- Ribarica živi u vodi i vjerojatno je stigla sa Save, gdje smo je na kraju i pustil. Ribarice se ne treba bojati, jer ona nije otrovna, no apeliramo na sve građane da nazovu broj Skloništa za nezbrinute životinje, nađu li se u sličnoj situaciji - kazao je Skoko.