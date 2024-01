Učenici, javite se: Otvoren je natječaj za radove iz biologije čovjeka, kemije i genetike

"The ISABS Future Scientist Award" globalno je prepoznata kao jedna od najprestižnijih nagrada koju učenici srednjih škola mogu dobiti, a niz dobitnika te nagrade upisalo je, uz hrvatska, i najprestižnija svjetska sveučilišta među kojima su Yale University, Columbia University i Penn State University, kazao je predsjednik ISABS-a Dragan Primorac.

Cilj je projekta nagraditi najbolje radove (eseje) učenika srednjih škola i njihove mentore iz područja biologije čovjeka, kemije i genetike koji od sutra do 1. svibnja mogu svoje prijave poslati na https://isabs.hr/the-isabs-future-scientist-award, dodao je.

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs zahvalio je Primorcu na popularizaciji znanosti preko navedene nagrade i kazao da dosadašnji dobitnici spadaju među najbolje studente na svojim fakultetima, a neki studiraju na prestižnim svjetskim fakultetima. Nagrađeni učenici dobit će novčanu nagradu, prikladnu diplomu te besplatnu kotizaciju za sudjelovanje na svim sekcijama konferencije.

Uručenje nagrada predviđeno je za vrijeme održavanja "13th ISABS Conference on Applied Genetics and Mayo Clinic Lectures in Translational Medicine" u Splitu 18. lipnja, a na svečanoj dodjeli sudjelovat će dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 2004. Aaron Ciechanover, dobitnik Nobelove nagrade za fiziologiju i medicinu 1993. sir Richard John Roberts, Nobelove nagrada za fiziologiju i medicinu 2023. Svante Pääbo i Nobelove nagrada za fiziologiju i medicinu 2019. Gregg Semenza. Do sada su organizirane tri dodjele - 2017., 2019. i 2022. godine.

Učenici trebaju dati kratki opis svojih dosadašnjih postignuća, životopis mentora i učenički esej na hrvatskome i engleskom jeziku iz područja biologije čovjeka, kemije ili genetike.

Dosadašnji dobitnici izrazili su pozitivna iskustva nagradom i kazali da je presudno utjecala na njihovu motivaciju i razumijevanje znanosti.