Učenici jedne škole jedini će bez prijemnog moći upisivati MIOC? Ravnatelj poručuje: 'To je loše'

Ovo nikako nije dobro rješenje, no problemu upisa u Međunarodni program bez prijemnog već godinama ne nalazimo. I tijekom javne rasprave o novom Pravilniku o kriterijima upisa u I. razred srednje škole slali smo pisane primjedbe Ministarstvu, no nisu nas poslušali, kaže za 24sata ravnatelj zagrebačke XV. gimnazije (MIOC) Nikola Dmitrović.

Popularni MIOC našao se u središtu pažnje po donošenju izmjena "Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole", a koje su stupile na snagu 30. ožujka.

Njima je propisano, između ostalog, da učenici koji su najmanje tri prethodna razreda pohađali međunarodni program, isti taj program u srednjoj mogu upisati bez kriterija iz pravilnika.

Ta odluka se konkretno odnosi na MIOC i zagrebačku Osnovnu školu Matije Gupca, u kojima se provodi poseban Međunarodni program - International Baccalaureate (IB), na engleskom jeziku.

Takvo obrazovanje provodi se po posebnoj licenci u različitim gradovima svijeta, a upisuju ga djeca stranaca u određenoj zemlji, uglavnom diplomata, biznismena, nogometaša itd. Tako je i u Hrvatskoj, a školarina je 23.000 kuna.

Program se provodi na tri razine, prema dobi učenika, i tu je nastao problem. Naime, srednja razina školovanja prema IB-u (Middle Years Programme – MYP) provodi se za učenike od 11 do 16 godina, znači kroz tri zadnja razreda osnovne i dva prva srednje.

No MIOC za upis učenika u 1. razred provodi prijemne ispite i na nacionalnom i na IB programu. Na oba smjera učenici se upisuju prema ocjenama i prikupljenim bodovima na prijemnom, što znači da dio učenika iz osnovne ne uspije upisati IB u srednjoj. S obzirom na to da većina od 40 učenika na IB u MIOCU-u upisuje iz redovnih škola, škola smatra kako je jedino pravilno i transparentno da svi upisuju pod jednakim uvjetima.

Tako i sad u prvom razredu imaju sedmero učenika iz OŠ Matije Gupca, dvoje iz drugih programa IB, osmero učenika iz britanske Međunarodne osnovne škole Vedri obzori, a svi ostali su iz redovnih škola.

- Postojali su već zahtjevi da se djeca stranaca automatski upisuju kod nas, to to jednostavno ne možemo prihvatiti. Naš je program vrlo zahtjevan, ali nije fer ni prema drugim učenicima. Napominjem i kako je Ustavni sud već rušio zahtjev za direktnim upisom u srednju djece povratnika. Osim toga, postoje i druge međunarodne škole, što ćemo sad sa djecom diplomata koji preferiraju britanski sustav školovanja, a potom uz prijemni upišu IB kod nas - ističe ravnatelj Dmitrović, dodajući kako ulogu u ovakvim pritiscima vjerojatno ima i činjenica da je njihova školarina značajno manja od primjerice one u Američkoj školi.

Dmitrović kao glavni problem ipak navodi odluku Ministarstva da "preko koljena" riješi problem oko kojeg se pregovara već godinama, a da ne bude na štetu učenika. Roditelji djece koja žele upisati IB u MIOC-u već su jasno izrazili nezadovoljstvo zbog takvog očitog podilaženja točno određenoj skupini djece, one koja dolaze iz "elitnih krugova".

Naime, ovaj program se provodi uz vrlo visoke obrazovne kriterije, nastavnici prolaze stalne edukacije i provjere, a učenici mogu nastaviti školovanje bilo gdje u svijetu. Dodatno, ova je škola poznata po iznimno zahtjevnom školskom programu iz područja matematike, prirodoslovlja i STEM-a, zbog čega dio djece i odustaje od škole. Na tome inzistiraju i na IB smjeru.

No iz Ministarstva poručuju kako ostaju pri svojoj odluci.

- S obzirom na to da se radi o međunarodnom programu te da se zbog prilagodbe hrvatskom obrazovnom sustavu MYP program realizira u dvije škole, a zapravo obuhvaća jedan ciklus obrazovanja, u praksi je učestalo dolazilo do problema kontinuiranog pohađanja ciklusa - ističu u odgovoru.

Kako ističu, ovaj program ne podrazumijeva prijemne ispite na toj srednjoj razini, a zbog prijemnih u MIOC-u od 20 učenika IB-a u osnovnoj, znalo se dogoditi da 7 ili 8 uglavnom stranih državljana ne može nastaviti program, te su "prisiljeni upisati ili hrvatske škole i učiti hrvatski jezik ili napustiti RH".

- Napominjemo da je Ministarstvo prije nekoliko godina odobrilo povećanje razrednih odjela u IB programu u XV. gimnaziji s jednog na dva, upravo iz razloga da se i onima koji nastavljaju obrazovanje i onima koji tek upisuju IB program od I. razreda srednje škole omogući upis u željeni program. Želimo naglasiti da je IB obrazovanje prvenstveno namijenjeno učenicima i obiteljima koje često mijenjaju svoju životnu okolinu (diplomati, strani državljani, povratnici iz inozemstva) te je iznimno važno da učenici imaju kontinuitet u pohađanju međunarodno ujednačenog i priznatog programa kako ne bi dolazili u situaciju da se u svakoj državi u kojoj žive i školuju moraju biti integrirani u nacionalne sustave - zaključuju.

