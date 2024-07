Učenici ne daju izravni upis iako ima sve bodove s natjecanja, Fuchs: Čini se da je oštećena

Učenica koja je u 7. razredu osvojila treće mjesto na državnom natjecanju iz informatike, te joj je rečeno da će zbog toga imati izravni upis u željenu XV. gimnaziju u Zagrebu (MIOC). Na kraju je ipak ostala bez tog upisa, a među institucijama već dva dana traje svađa je li to tako trebalo biti.

Kako je za više medija ispričao otac djevojčice, izravni upis potvrdili su im i u MIOC-u. No kad su u petak, 28. lipnja, počele prijave srednjoškolskih programa u sustavu upisi.hr, ispostavilo se da pravo na izravni upis nema, već da je za 3. mjesto u kategoriji natjecanja iz informatike "Razvoj softwarea" dobila dodatna dva boda.

Samo dan prije obaveznog prijamnog ispita, za koji se učenici spremaju mjesecima, ona je shvatila da će ga morati polagati ako želi upisati MIOC. Nažalost, zbog stresa nije uspjela riješiti test za prolaz, nedostajalo joj je pola boda, piše Jutarnji list. Roditelji zbog svega najavljuju tužbe.

Ministarstvo će sve provjeriti

Naime, nadležne institucije kojima su se roditelji obratili proteklih dana, redom su imale različita tumačenja. Tako su u školi, CARNET-u i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih roditelje uvjeravali da je to pogreška u sustavu, dok u Agenciji za odgoj i obrazovanje (AZOO) koja provodi natjecanja tvrde da - pogreške nema.

- Iznimno nam je žao zbog situacije u kojoj se našla učenica i njezini roditelji, zbog nepravovremene informiranosti, dezinformiranosti od pojedinaca i neprecizne komunikacije zbog koje učenica nije ostvarila izravan upis u željenu školu - kažu u AZOO.

No čak je i ministar obrazovanja Radovan Fuchs u četvrtak javno istaknuo da se radi o nelogičnostima.

- Po onom što znam sada, neke stvari su nelogične i netko će morati snositi odgovornost. Sve upućuje na to da je učenica samostalno bila na tom natjecanju na kojem može sudjelovati samostalno ili u timu. Čini se da je učenica oštećena, ali sačekat ću kompletno da mi se očituje Agencija. I ako je to tako, učinit ćemo sve da idemo u korist učenice - kazao je nakon sjednice Vlade RH.

Posebna pravila za natjecanje

Detaljno smo se raspitali zašto je došlo do ove situacije do koje nije smjelo doći. Svi bodovi iz elektronskog sustava za prijave i bodovanja natjecanja prenose se u informacijski sustav upisa u srednje škole NISpuSŠ. U tom sustavu kategorija "Razvoj softwarea" vodi se kao timsko natjecanje i tako se boduje, bez mogućnosti izravnog upisa. No predsjednik Državnog povjerenstva za natjecanje iz informatike Krešimir Malnar smatra da je to manjkavost elektronskog sustava i da bi pojedinačni nastup i u ovoj kategoriji morao biti ocijenjen kao takav, a ne kao timski.

Čini se da je tu došlo do problema koji se obio o glavu učenici.

'Nitko nije dobio izravni upis'

Ovako to tumači AZZO:

- Učenica je sudjelovala u Natjecanju iz informatike u kategoriji Razvoj softvera OŠ, održanom u školskoj godini 2022/2023. (prošle školske godine). Mentorica učenice koja je učenicu prijavila na natjecanje, trebala je učenicu upoznati s pravilima natjecanja. Posebna pravila za nadležno natjecanje donijelo je Državno povjerenstvo za informatiku. U Posebnim pravilima za školsku godinu 2022/23. piše: "U svim kategorijama natjecanja, osim u kategorijama Razvoj softvera OŠ i SŠ, učenici se natječu samostalno.“

Kategorija Natjecanja iz informatike Razvoj softvera za osnovne i srednje škole, oduvijek je u Pravilima za natjecanje iz informatike isključivo definirana kao timsko natjecanje.

Nikada učenici koji su osvojili jedno od prva tri mjesta u navedenoj kategoriji Natjecanja iz informatike nisu mogli ostvariti pravo izravnog upisa u srednju školu, ni direktan upis na fakultet, bez obzira na broj članova tima. Ako je takvih slučajeva bilo za vrijeme dok nije bilo aplikacije za upis, postupak je nezakonit i navedeni slučaj je u nadležnosti prosvjetne inspekcije. Agencija za odgoj i obrazovanje nije nadležna za upis učenika u srednje škole."

Kako podcrtavaju, svi sudionici Natjecanja iz informatike, učitelji i učenici, upoznati su s navedenim pravilima na početku natjecanja i do ove godine nikada nije bilo problema s njihovim tumačenjem. Postoji mogućnost da je škola napravila propust i učenicu nisu upoznali s pravilima natjecanja.

'To je propust programerskog tima'

No kako nam tumači Krešimir Malnar radi se o vrlo jasnom propustu tima koji je programirao elektronski bodovni sustav za AZOO koji je aktiviran ujesen 2021. godine.

Za svako natjecanje, tako i ono iz informatike, definirana su Posebna pravila natjecanja iz informatike, u kojima se navodi da se u kategoriji "Razvoj softwarea" može prijaviti timski, ali i pojedinačni nastup. Budući da se prva tri mjesta u pojedinačnim nastupima na natjecanjima boduju s izravnim upisom, oni smatraju da se to treba primijeniti i na kategoriju Razvoj softwarea. No to očito nije uprogramirano u upisni sustav. Do 2021. godine bodovi su se unosili ručno, te se pojedinačni nastup u "Razvoju softwarea" bodovao posebno.

- U zadnjih nekoliko godina, od 40 prijavljenih timova u toj kategoriji, 24 su bili pojedinačni nastupi. Dijete dobije 1., 2. ili 3. mjesto, no u sustavu natjecanja AZOO je cijela kategorija proglašena timskom i u prebacivanju bodova sustav to ne prepoznaje. Imali smo već ovakve slučajeve, ali učenici su dobili izravni upis u drugim kategorijama pa se nije obraćala pažnja na to - kaže Malnar.

Čim su se u petak javili roditelji djevojčice, on je reagirao prema AZOO, no, kaže, izgleda da nema volje da se to riješi. Najavljuju da će do promjena u sustavu doći za sljedeću školsku godinu, no Malnar smatra da se to moglo riješiti već u petak, s nekoliko programerskih izmjena. Za njega je za ovu situaciju priva manjkavost elektronskoh sustava natjecanja, odnosno AZOO.

Ništa mimo sustava

Nikola Dmitrović, ravnatelj MIOC-a, ističe kako svaka srednja škola prije upisa učenika definira posebne predmete koje želi bodovati. U slučaju MIOC-a, to je informatika. Sustav tada za taj predmet povlači i dodatne bodove s natjecanja. U sustavu se tada vidi ima li učenik direktan upis ili ne. Škola nema druge mogućnosti za eventualni poseban upis učenice ili učenika, pa tako ni u ovome slučaju.

Ministarstvo će o daljnjim koracima odlučiti nakon očitovanja Agencije, no za učenicu zasad nema dobrih vijesti.