Učenici u Sarajevu opraštaju se od ubijenog Farisa (18). Objavili su njegove posljednje riječi...

Od Farisa Pendeka (18), koji je ubijen u nedjelju u Sarajevu, oprostili su se učenici Srednje ekonomske škole Sarajevo, prenose Vijesti.ba.

Kako navode, minutom šutnje, fatihom i emotivnim govorom učenici i učenice su poslali snažnu poruku i objavili njegove posljednje riječi.

'28. siječanj 2024. godine

23:33 h: -'nije gasni'

- 'jesi pogođen?'

- 'jesam'

Bile su zadnje riječi Farisa koji je stradao na mjestu. Zbog sumnje da je počinio ubojstvo u ponedjeljak navečer je uhićen Adem Šuman te još dvije osobe za koje se sumnja da su mu pomogle tijekom bijega.

Prema prvim informacijama, svađu u prometu Adem je iskoristio kao povod da uzme vatreno oružje i puca na Farisa i njegove prijatelje u Citroenu. Napadač je, prema prvim informacijama, nakon prepirke izašao iz vozila te pucao prema bijelom Citroenu u kojem su se nalazila četiri putnika, a zatim pobjegao.

Dvojica Farisovih prijatelja su lakše ranjena, a treći putnik nije ozlijeđen.

U cijelosti prenosimo status koji je objavila Srednja ekonomska škola iz Sarajeva:

Foto: Srednja ekonomska škola Sarajevo

'Farisova priča počinje još u vrtiću, gdje je imao jednog prijatelja od kojeg je bio nerazdvojan da ga je čak i sa svojih šest godina smatrao bratom. S njim je odrastao, ne znajući da će taj isti prijatelj nažalost gledati njegov posljednji trenutak života.

Faris je bio jedna od rijetkih osoba koja se u tom periodu nije šalila na bilo čiji račun.

Uvijek je još kao i dječak nastojao pokazati svima nešto novo. Kako je osnovna škola došla, druženje dva prijatelja se nastavilo. Bili su nerazdvojni. Kao i svako dijete od nas Faris je imao svoj san. Ubrzo nakon osnovne škole došla je i srednja škola. S dva prijatelja prešao je na četiri. Družili su se, nisu bili problematični, uživali su zajedno i ne biste pomislili da imaju sposobnost da mrze bilo koga. Svima su bili spremni pomoći, bili su uvijek nasmijani i prije svega dobri ljudi.

Usprkos godinama koje su prošle nakon osnovne škole, svaki put kad bismo se sreli, Farisa bi uvijek s istim toplim osmijehom pozdravio. To su trenuci koji će zauvijek ostati u sjećanjima.

28. siječnja 2024. godine nažalost se priča o četiri prijatelja završila. Ostala su samo tri prijatelja s velikom prazninom u dušama i srcima. Ali uspomena na Farisa će živjeti sve dok i mi živimo.

Nemojte podleći porocima kao što su sve vrste droga i ostalih opijata i nemojte raditi nezakonite stvari. Znamo da nam je, nažalost, ukorijenjeno u ovo današnje vrijeme da je to 'kul' i da se tako stiče tinejdžersko iskustvo i živi život punim plućima, međutim, to je potpuno pogrešno. Pomislite na svoje roditelje, prijetelje i vama bliske i drage ljude prije nego počinite grešku koja se ne može popraviti. Držite svoje voljene čvrsto uz sebe i svakodnevno ih podsjećajte koliko ih volite i koliko su vam bitni, jer nikada ne znate kad će biti posljednji trenutak. Učite i radite na sebi i svojoj budućnosti, bit ćete zahvalni sebi jednog dana za to. Svoju energiju ulažite u stvari koje su korisne za vas i koje ne štete ni vama ni okolini. Ovaj događaj svima mora biti lekcija da budemo oprezni u svako doba dana i noći jer bilo tko se od nas se mogao naći u ovakvoj situaciji.

Mi kao zajednica moramo se probuditi i da radimo na tome da se naš sistem uredi i da se svi osjećamo sigurno. Moramo pokrenuti priču o uvođenja doživotnog zatvora za ubojstva. Naš dragi Faris je tek trebao početi svoj život, ni kriv ni dužan ostao je bez njega. Nije pravedno da ubojica ikada opet ima priliku osjetiti privilegiju slobode i da dobije drugu priliku u životu nakon što je nevinome djetetu uzeo priliku da uopće živi život.'