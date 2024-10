Učenici zagrebačke škole vratili se na nastavu: 'Tog dječaka je sustav ignorirao dulje vrijeme'

Učenici četvrtog razreda zagrebačke osnovne škole vratili su se na nastavu. sutra će se vratiti na nastavu. Odlučili su tako roditelji nakon što su dobili jamstva v.d. ravnatelja da će dječak s problemima u ponašanju biti odsutan sljedeća tri tjedna. Roditelji su danas dali izjavu za medije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 05:59 Slučaj problematičnog učenika: Izjava jednog od roditelja | Video: 24sata Video

- Djeca su se vratila u školu. U posljednjih nekoliko dana intenzivirale su se aktivnosti koje su išle prema rješavanju problema koji traje već mjesec dana.Tražili smo sigurno okruženje u razredu, a kako stvari stoje to je trenutno ispunjeno. Dječak je na opservaciji koja će dati konačno rješenje. Mislim da je to najveća pobjeda i najbolje rješenje za njega. Sustav ga je ignorirao dugo vrijeme. Kasnije će se, nadam se, integrirati u društvo. Djeca su danima ispitivala kada će u školu - tvrde roditelji četvrtaša.

- Nismo znali kakvo je stanje sve do jučer. Danas su sretno otišli u školu. Izgubljeno je 12 dana nastave na razini ovog razreda i 5 na razini škole. To je preko 30 tisuća sati koje nije održano za što je odgovoran onaj koji nije ništa radio po ovom pitanju. Došli smo do rješenja koje zadovoljava sve strane. Pokazalo se koliko sustav i institucije nisu efikasne - dalje navode roditelji školaraca.

- Škole nisu bile u stanju same riješiti problem već su morale čekati druge institucije. Govorili su nam da dramimo, ali se evo vidjelo se da je zaključak da se za ovo zna godinama i da se ništa nije radilo. Institucije su bile svjesne, ali ništa nisu radile. One su sve ovo izazvale. Nadam se da postaju svjesni svoje odgovornosti. U prošloj školi dolazi isto do raspleta situacije. Očekujemo da se dječaku pomogne i da mu se pruži adekvatno školovanje. Čekat ćemo rezultate procjena. Poštovat ćemo odluku čak i ako kažu da može ići na nastavu - zaključili su.