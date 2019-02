Učenik napao kolegu ispred škole: Cipelario ga je na podu

U karlovačkoj Mješovitoj industrijsko – obrtničkoj školi (MIOŠ) početkom veljače vršnjaci su se potukli ispred škole, a kako piše portal Net.hr, otac pretučenog dječaka optužuje ravnateljicu i razrednicu da nisu primjereno reagirale.

Marko Oršolić ispričao je za spomenuti portal kako je njegovog sina, koji ide u 2. razred, napao kolega 1. veljače ispred škole. Udarac ga je srušio na pod gdje ga je kolega nastavio cipelariti dok je dječak bio u nesvijesti.

Svemu su, kaže, svjedočili njihovi školski kolege. Ozlijeđeni dječak je uspio, prema njegovim riječima, doći do kuće te je otišao s majkom najprije u školu, a potom na hitnu.

Ozlijeđeni je započeo sukob

U medicinskoj dokumentaciji iz Opće bolnice Karlovac, koju je Net.hr dobio na uvid, stoji da dječak nema vidljivih ozljeda na trbuhu i leđima te kako ima površinsku ozljedu glave i ogrebotine ispod lijevog pazuha.

Obojicu dječaka škola je kaznila, ozlijeđeni je dobio ukor. Kako je Net.hr rekla ravnateljica Snježana Erdeljac, to je zato što je on započeo sukob. Prema pisanju portala, ravnateljica kaže da se napad dogodio na javnoj površini izvan nastave te da su postupili po protokolu i obavijestili sve nadležne institucije.

- Bio je samo jedan udarac nakon čega je on pao na pod i na usta. Nama su to rekli svi svjedoci koji su tamo bili i da je on sam otišao kući. Nakon toga ga je majka dovela u školu, a dežurni profesor ga je uputio na hitnu pomoć jer on tu nije ništa mogao - navela je ravnateljica.

'To su dobri dečki'

Škola ne podržava nasilje i ne opravdava učenika koji je bio nasilan, ali pedagošku mjeru dobila su obojica.

- Ona nije ista jer je Nastavničko vijeće smatralo spletom okolnosti da se ni jedan ni drugi učenik nisu zaustavili i nisu spriječili nasilje nego su ga poticali i poticali sve dok se nije dogodilo. To su dobri dečki i ne pada nam na pamet nikoga od njih isključiti iz škole. To je bio taj trenutak koji je za svaku osudu, ali smo procijenili kako nije za isključenje iz škole - rekla je ravnateljica.

Zbog novog slučaja nasilja u školi Ministarstvo je u MIOŠ-u pokrenulo postupak, a i inspekcijski nadzor je u tijeku.