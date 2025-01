Učenike će u školama dočekati zaštitari: Roditelji, ali i sindikati nezadovoljni novim protokolom

U svim osnovnim školama u Gradu Zagrebu u utorak će nastava drugog polugodišta početi sa zaštitarima, objavila je zamjenica zagrebačkoga gradonačelnika Danijela Dolenec. Dodala je kako će troškove angažmana zaštitarskih tvrtki pokriti osnivač, odnosno Grad. Podsjetimo, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je u četvrtak protokol za podizanje razine sigurnosti u školama. On se odnosi na osnovne i srednje škole te učeničke domove, a njime se definira kontrola pristupa školama - zaključavanje i nadzor ulaza u prostore, ulasci i izlasci tijekom odmora učenika, ulazak roditelja i drugih vanjskih posjetitelja u škole te pregled osoba i predmeta učenika i drugih posjetitelja.

Škole su dužne žurno provjeriti i osigurati tehničku prilagodbu svih ulaznih vrata, a ravnatelj je dužan organizirati redovitu provjeru ispravnosti svih sigurnosnih sustava. Ulazna vrata, kao i svi ostali ulazi ili izlazi, trebaju biti zaključani tijekom cijelog radnog vremena tako da su osigurani evakuacijski izlazi, osim u posebnim okolnostima koje odobri ravnatelj. U svrhu ulaska učenika u školsku ustanovu prije početka i izlaska nakon završetka nastavnog dana, vrata mogu biti otključana u načelu 30 minuta prije početka nastave i 15 minuta nakon završetka. Ravnatelj je obvezan odrediti i dežurstvo radnika na ulazu tijekom radnog vremena. Učenicima nije dopušteno napuštanje škole tijekom malog odmora, a tijekom velikog odmora izlazak izvan vanjskih prostora škole nije dopušten učenicima osnovne škole.

Roditelji mogu ulaziti u školsku ustanovu samo u dogovorenom terminu uz prethodnu najavu ili na poziv školske ustanove, o čemu će biti obaviješten radnik na ulazu. Radnik školske ustanove dužan je preuzeti stranku na ulazu te je nakon sastanka ispratiti. Prilikom roditeljskog sastanka razrednik dočekuje roditelje na ulazu u školsku ustanovu i vodi do učionice, a nakon sastanka prati ih do izlaza. Radnik koji je zadužen za poslove nadzora ulaza može izvršiti sigurnosne preglede učenika i drugih osoba te njihovih predmeta. U petak prijepodne, 3. siječnja, u krugu Osnovne škole Prečko, u kojoj je 20. prosinca 2024. došlo do tragičnog napada na učenike i učiteljicu, stajala su dva zaštitarska vozila, a zaštitari su radili na poboljšanju sigurnosti u školi. Razgovarali smo s roditeljima, koji nisu baš zadovoljni donesenim protokolom.

- Protokol smatramo eventualno dobrim prvim korakom i gašenjem požara, ali se ne slažemo s prebacivanjem odgovornosti na svaku pojedinu školu jer je upitno kako će koji ravnatelj shvatiti svijest o sigurnosti. Škola bi trebala biti odgojna ustanova i oni bi se trebali brinuti o odgoju i sigurnosti naše djece, a ne brinuti o vanjskoj sigurnosti - rekli su nam roditelji učenika OŠ Prečko.

Kažu kako bi, prema njihovu mišljenju, Grad kao osnivač trebao zaposliti stručnjake za sigurnost i zaštitare koji bi se brinuli o zaštiti njihove djece.

- Vrijeme je da prestanemo zatvarati oči pred sustavnim propustima i da počnemo tražiti sustavne promjene. Sigurnost nije birokratska formalnost, ona je prioritet i tako mora biti - zaključili su roditelji.

Nezadovoljni su i sindikati, koji kažu kako nova dežurstva radnicima predstavljaju dodatan opseg posla, pa je svakako potrebno dodatno vrednovanje i plaćanje takvog rada.

- Dodatan problem predstavlja i odbijanje suglasnosti za zapošljavanje pomoćno-tehničkog osoblja u školskim ustanovama, a i nedostatak stručnoga kadra. Tražimo rješavanje i tog pitanja - rekli su iz sindikata.

Dodali su kako će na idućem sastanku tražiti jamstva za ispunjavanje njihovih zahtjeva, u protivnom će istupiti iz rada Povjerenstva.

Zaštitari i u Puli

Od početka drugog polugodišta, u osnovnim školama u nadležnosti Grada Pule bit će angažirani zaštitari s ciljem osiguranja bolje kontrole ulaska i izlaska iz školskih objekata.

Ta je odluka rezultat zajedničkog operativnog sastanka gradonačelnika Filipa Zoričića sa suradnicima i ravnateljima svih jedanaest pulskih osnovnih škola koji je u petak održan u Puli.

Naime, Grad Pula u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te pulskom Policijskom postajom poduzima konkretne korake kako bi se povećala sigurnost u osnovnim školama.

"Škole moraju biti sigurna mjesta za učenike i djelatnike, ali ovo je samo materijalna mjera. Očekujem od ministarstva da svim školama koje nemaju odobri stručni kadar poput socijalnih psihologa, pedagoga i logopeda kako bi se sustav sustavno posvetio djeci, a ne od potrebe do potrebe. To vrijedi i za vrtiće. Dubinski moramo mijenjati društvo", poručio je gradonačelnik Zoričić.

Roditelje je zamolio da vjeruju učiteljima, da imaju povjerenja i da, kako je rekao "struka pokaže da smo sustav koji funkcionira kako bi djeca prije svega bila sretna u svom okruženju, a ne da ocjene formiraju osobu i društvo".

Grad Pula financirat će angažman zaštitara, dok će djelatnici pulske Policijske postaje redovito obilaziti područje škola, stavljajući njihovu sigurnost kao prioritet. Protokol kontrole ulaska i izlaska, koji je usvojilo Ministarstvo, jasno definira mjere koje će se provoditi u školama kako bi se spriječili neovlašteni ulasci i osigurala pravovremena reakcija u kriznim situacijama. Protokol obuhvaća zaključavanje ulaza tijekom nastave uz jasno definirane termine za ulazak i izlazak učenika, identifikaciju posjetitelja i njihovu evidenciju, kontrole predmeta pri ulasku u školske prostore te edukaciju učenika, nastavnika i roditelja o sigurnosnim mjerama.

Osim zaštitara, kako navode iz pulske gradske uprave, škole će organizirati simulacije evakuacija i drugih kriznih situacija najmanje dva puta godišnje, u suradnji s lokalnom zajednicom i roditeljima.

"Naša djeca zaslužuju osjećaj sigurnosti i povjerenja dok su u školi. Grad Pula predan je pružanju potpore svim školskim ustanovama u provedbi ovih mjera", navela je pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, mlade i sport grada Pule Ivana Sokolov. Dodala je kako je ta inicijativa još jedan korak prema izgradnji sigurnijeg školskog okruženja u kojem će djeca moći nesmetano učiti i rasti.

Inače, pojedini ravnatelji osnovnih škola odlučili su da u ovom trenutku ne bi angažirali zaštitare budući da su već uveli zaključavanje škola ili tehničko osoblje dežura na vratima i prati ulaske i izlaske iz školskih objekata te su zadovoljni pojačanim mjerama koje već provode, dok je Grad ponudio svima usluge zaštite.