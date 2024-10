Učenike otpustili iz bolnice, na izletu se zarazili norovirusom: Stručnjakinja: 'Vrlo je zarazan'

Učenici iz Vodica, koji su krenuli na izlet u Varaždin pa završili u bolnici s probavnim smetnjama, otpušteni su i na putu kući, potvrdili su iz bolnice.

U bolnicu su zaprimili ukupno 28 učenika, ali srećom bez većih tegoba pa su ih vrlo brzo otpustili. Iz bolnice su odmah pozvali Zavod kako bi utvrdili radi li se o trovanju, virozi ili o nečem trećem.

- Prema kliničkoj slici i prvom mikrobiološkom nalazu dobivenom molekularnom metodom dokazan je Norovirus tako da se radi o Norovirusnoj infekciji u djece. Daljnje postupanje i obrada usmjerava se prema ovoj etiologiji - piše u odgovoru kojeg je potpisala voditeljica epidemiologije tog zavoda dr. Katica Čusek Adamić.

Dr. Dijana Mayer, epidemiologinja iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, objašnjava kako norovirus uzrokuje mučninu, povraćanje, grčeve u želucu i proljev.

- Norovirus je vrlo zarazan i širi se kroz konzumaciju hrane i vode koja je zagađena ovim uzročnikom. Primjerice, ako se namirnice peru vodom u kojoj je prisutan virus. Godišnje u Hrvatskoj imamo 50 do 60 slučajeva zaraze i najčešće je uzrok upravo hrana oprana prljavom vodom. S obzirom da se virus može prenijeti i ako na rukama zaraženih ljudi, koji rukuju hranom, ostanu tragovi njihovih izlučevina, možemo reći da je u prevenciji ključna higijena ruku kao i termička obrada te općenito pravilna priprema hrane - dodaje dr. Mayer.

Ističe da se pacijenti zaraženi norovirusom najčešće brzo oporave unutar dva dana. No ipak treba pripaziti kad su u pitanju mala djeca, stariji ljudi i imunokompromitirani bolesnici, jer su to grupacije pacijenata kod kojih može doći do dehidracije.