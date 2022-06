Maloljetnik je umro od srčanog zastoja: 'Učinili smo sve da ga oživimo, ali spasa nije bilo...'

Čuo sam da neka žena traži defibrilator u kafiću na plaži. Pitao sam što je bilo i ona mi je rekla da je potrebno zbog mladića koji se utopio. Kad sam to čuo, potrčao sam odmah na drugi kraj uvale, ali tamo je reanimaciji već pristupila medicinska sestra koja se tamo zatekla, govori Lukas Kvartuč (23), student pete godine medicine u Splitu, koji je pokušao pomoći utopljenom 16-godišnjaku iz Gline. Učenička ekskurzija tek je došla na more, i to u Biograd. Petak im je bio prvi dan na moru, a sve je završilo tragedijom malo poslije 13 sati.