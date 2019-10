'Učinio je zlo, ali s njim pričam u zatvoru, vidim da se kaje...'

Upoznao ju je preko pisama, ne znam je li se on njoj u tim pismima otvorio jer u zatvoru je u izolaciji, nema tamo nikoga. On joj se svidio i odlučila se vjenčati. Javlja nam se Elia, no o tome sa sinom ne pričamo puno, kaže Nediljka Mlađan, majka ubojice Srđana Mlađana, za Večernji list.

Podsjetimo, Srđan Mlađan, ubojica iz Petrinje koji služi kaznu zatvora od 27 godina zbog trostrukog ubojstva, pokušaja ubojstva i pljačke banke, prošlog tjedna u zatvoru se oženio za Eliju Molnar (20), obožavateljicu s kojom se dopisivao.

- On je naš sin jedinac. Bio je odlično dijete, sportaš, discipliniran. I onda kao da se u njemu nešto prelomilo, promijenilo ga i učinio je to zlo. Sada kad s njim govorim vidim da se kaje, da je svjestan da je sebi i drugima uništio živote, no prošlost se ne može popraviti. Učinio je zlo, nešto najgore što je mogao i sada je tu gdje jest. Ja mislim da je na njega tada utjecao taj rat, progonstvo i granatiranje. Da je to bio okidač u njega kao u djeteta - dodala je majka, negodujući što ga se naziva monstrumom.

- On nije monstrum, on je bio divno dijete, ali nešto mu se dogodilo i učinio je zlo - rekla je Mlađanova majka.