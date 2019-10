Gospođa Elia Mlađan poručila: 'Želim mir za sebe i Srđana...'

Nemojte me ništa pitati jer vam ništa neću reći, odmah nam je poručila Elia Molnar, novopečena supruga Srđana Mlađana.

Susreli smo je ispred njezina doma u Zagrebu. Izvela je pse u šetnju i upravo razgovarala s nekim na telefon kad smo joj prišli.

- Moje i Srđanovo vjenčanje je privatna stvar i ne želim da nam se mediji više petljaju u život. Samo želim da nas se ostavi na miru i da nas se ne uznemiruje - rekla nam je.

Mlada djevojka nije bila neljubazna, ali jasno nam je dala do znanja da joj je “puna kapa” novinara i naslovnica.

Vjenčanje dvadesetogodišnje djevojke s osuđenim trostrukim ubojicom odjeknulo je kao bomba. Mlađan (38), koji u Lepoglavi "guli" 25 godina, oženio je Eliju u utorak iza zatvorskih zidova. Tad ju je prvi put vidio, a neočekivana romansa rasplamsala se putem pisama.

- Vjenčanje je obavljeno po uobičajenoj proceduri bez ikakvih problema – rekla nam je matičarka koja radi u Matičnom uredu Ivanec, Ispostava Lepoglava, koja je vjenčala Srđana i Eliju.

Matičarka nam je rekla kako vjenčanja u toj kaznionici obavljaju matičari iz Lepoglave i da ne dolazi nitko iz zatvorskog sustava obaviti tu proceduru. Naglasila je kako ne može davati nikakve izjave ni komentare zbog zaštite identiteta, kako vjenčanih parova, tako i sebe.

Mlađan bi iz zatvora trebao izaći 2027. godine, još kao mlad čovjek od 46 godina. Elia će tad imati 28 godina. Uzet će njegovo prezime i čekat će ga, rekla je za Večernji list.

- I on i ja znamo da ćemo jednom živjeti kao normalan par - poručila je mlada Elia.

Godinama smo susjedi i poznajem joj baku i djeda, oni su bez daljnjeg pristojni ljudi. I ona je bila u redu, ne znam što joj se dogodilo, rekla nam je jedna susjeda.

Elia, naime, živi s bakom i djedom. Mladoj trgovkinji je prije pet godina u prometnoj nesreći preminula majka, a otac navodno za nju ne pita. Upitali smo susjede zabrinjava li ih što će im se jednoga dana doseliti višestruki ubojica, ali rekli su nam kako ih nije strah.

A boji li se Elia?

- Znam da sve mlade sanjaju o bijeloj vjenčanici, velikoj svadbi negdje u lijepom okruženju, ali sve su to snovi. Ne pitajte me zašto sam Srđanu pisala. Uostalom, zašto ne? Meni se ostvarilo ono što sam željela. Srđan je baš onakav kakvim sam ga zamišljala. Ni manje ni više, nego baš onakav. Stvari koje je činio devedesetih su njegova prošlost, sve sam pročitala u medijima. I znam da čudno zvuči to što govorim jer se ja u to vrijeme nisam ni rodila, ali sam uvjerena da je on sad drugi čovjek, koji će za osam godina izaći na slobodu - rekla je Elia za Jutarnji list. S njom se ne slažu forenzički stručnjaci koji tvrde da je Mlađan takve psihopatske strukture da uopće nema kapacitet nekoga voljeti i kapacitet za zdrave emocije. Na kraju, i sam Mlađan je tvrdio nešto slično.

- Ne smatram se psihički bolesnim. Nije za mene psihoterapija. Za mene je metak u čelo... Ne da mi se pričati o sebi, ništa ne koristi, sve je već zapisano u papirima. Čekam robiju i gotovo... Ljut sam na sebe jer su me uhvatili. Nisam tako planirao - rekao je ubojica psihijatrima nakon uhićenja.

Prvi put je ubio 2. siječnja 1998. ispred škole u Petrinji. Iz čista mira je iz kalašnjikova pucao u glavu tad 16-godišnjoj Elizabeti Šubić. Zanimalo ga je kakav je osjećaj nekoga ubiti, kasnije je rekao. Druga žrtva bila mu je umirovljenik Petar Jančić (63). Njega je smaknuo mjesec dana kasnije, 7. veljače. Ubio ga je s tri metka iz očeve puške. Strpali su ga u zatvor u Požegi, a on je nakon jednog vikend izlaska u veljači 2002. pobjegao u Zagreb. Opljačkao je banku u Zvonimirovoj, a onda na Borongaju ubio policajca Milenka Vranjkovića Kinga. Zatim je oteo obitelj Kosović i nakon pregovora se predao policiji.

Elia je ipak sigurna u svoju ljubav.

- Nisam jedina osoba koja se udala za nekoga u zatvoru i nisam luda. Ljubav nema granice. Čekat ću ga dok ne izađe, a do tada ga imam pravo posjećivati dva puta mjesečno i ostvarivati telefonske pozive. I čekam da vidim fotografije sa svadbe, za koje se nadam da neće dospjeti u medije jer je to, ipak, nešto privatno - kaže Elia.

A kako je izgledala svadba u Lepoglavi između dvoje ljudi koji se prvi put vide? Elia, naime, nema prsten na ruci.

- Mogu samo reći da je sve bilo očekivano. Zatvorski. Bila je to najobičnija svadba dvoje ljudi koji su kliknuli kroz pisma i koji se vole. Obred je kratko trajao. Haljinu sam odabrala sama. I još neke stvari. Nešto sam kupila, a nešto posudila, kako to obično bude. Nisu nam odobrili druženje nasamo - rekla je Elia za Jutarnji i dodala kako je pred njima budućnost.

Gdje će živjeti jednom kad on izađe iz zatvora?

- To je nešto o čemu smo razgovarali u pismima. I neka ti razgovori ostanu dio naše intime. Valjda na to imamo pravo. Zašto nisam čekala da odsluži kaznu i izađe? A čemu? Pa mi smo se pronašli, osim toga, jedino kao supruga sam stekla uvjete da ga mogu posjećivati. Do sada to nije bilo moguće jer sam mu bila nitko i ništa - govori Mlađanova žena koju, kako kaže, život nije mazio.

- Nisam javna osoba i nitko me ne poznaje kao moji bližnji, tako da odakle ikome pravo da mi sudi i da me osuđuje? Nakon što mi je umrla majka, život mi se sunovratio. Ostala sam živjeti s bakom i djedom koje volim i znam da im je teško sa mnom. Znam i da je baka podrapala dosta pisama koja su mi stizala iz zatvora. Jer to su kuverte na kojima mora sve pisati, od mjesta pa do onoga tko ih šalje - rekla je djevojka za Jutarnji list.

Ni obitelji Mlađanovih žrtava sasvim sigurno nije lako.

Ljubica Šubić, majka ubijene Elizabete, svaki dan odlazi kćeri na groblje. Ne vjeruje da se Mlađan promijenio i sigurna je da će, nakon što izađe, opet počiniti zločin.

- Mi smo teško bolesni, njezina smrt nas je uništila. Prvo se razbolio suprug, ja sam ga njegovala, a sad sam i ja oboljela - rekla nam je Ljubica.

Iako ju je Mlađan molio za oprost, majka ubijene Elizabete mu nikad neće oprostiti.