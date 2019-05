Učinite dobro djelo: Vaše stare cipele mogu postati umjetnost

Ovogodišnji 59. Annale, najstarija hrvatska skupna likovna izložba suvremene umjetnosti koja se neprekidno održava od 1961 u Poreču nositi će naziv "Da nam živi, živi rat" i bavi se temom ratova na prostoru Balkana i njihovih posljedica na živote ljudi koje se osjećaju još i danas.

Annale, se otvara 13. lipnja u porečkoj Istarskoj sabornici i trajati će do 15. rujna. No umjetnica Dejana Kaludjerović, čija je jedna od instalacija na Annalu imena "Genocide" zahtijeva 300 pari korištenih cipela za njeno postavljanje, sada je u velikim problemima. Naime, za manje od mjesec dana treba prikupiti cipele, a do sada se javila tek jedna osoba koja će donijeti ih nekoliko.

Poklanjanjem iznošenih cipela čini se i dobro djelo jer će, nakon zatvaranja izložbe, sve cipele predati se Crvenom križu. Ako želite da vaše cipele dobiju svoju ulogu u umjetničkoj instalaciji, možete ih donijeti ili poslati u Pučko otvoreno učilište Poreč, Narodni trg 1, ali prije toga najavite se na broj telefona 091 431 5959.

Tema: Hrvatska