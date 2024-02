Učitelji prosvjeduju zbog malog koeficijenta: 'Potplaćeni smo, neka nam vrate dostojanstvo!'

Zoran Mickovski profesor je tjelesne kulture u zagrebčkoj OŠ Gračani. Ovaj posao radi više od 30 godina i plaća mu je oko 1280 eura. Slobodnih dana nema dva-tri mjeseca, već koliko mu, kao i svima drugima, pripada po Zakonu o radu. Pitamo ga koliko će mu biti mirovina.

- Nisam je još računao. Ali već sad planiram dodatne poslove koje ću raditi. Ovdje sam zbog ispravljanja nepravdi, svi smo jednako važni - zaključuje, dok se na Trgu svetog Marka, pod prozorima Banskih dvora, stišava buka prosvjeda koji je okupio više tisuća zaposlenih u prosvjeti, znanosti i visokom obrazovanju.

Foto: Sanjin Strukic

Uz gromoglasnu buku, vijorili su se duhoviti tranarenti: "Tko se boji Fuksa još, ostat će mu koeficijent loš", "Što si bez stručnog znanja? Ministar obrazovanja", "Di si lipa, koliki ti je koeficijent"...

Dodjela koeficijenata prema trenutnom prijedlogu Vlade ponižavajuća je prema njima, smatraju. Zbog toga su sindikati Preporod i Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja i odlučili izaći na prosvjed iako Uredba o koeficijentima zaposlenih u javnim službama još nije donesena.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Ne zovi me lipa, zovi me glasna. Radimo sve što i kolege na drugim mjestima. Radimo prekovremeno, ali tko to priznaje. Ne znam više u koju aplikaciju udaram, uvalili mi i ručak u cjelodnevnoj... Gledam te uredbu, 6. platni razred, i sad sam voditelj računovodstva. Ma koga ja vodim? Stignu li i ostali sve za 2,46 što stignem ja za 1,77 - jezgrovito je sve opisala jedna od govornica, Mladenka Bilobrk, računovotkinja u OŠ Kamešnica kraj Sinja.

Jasno je poručila: Žao mi je što tako potplaćena i nepriznata odlazim iz sustava, a znam da ste iznjedrili sve ove krojače naše sudbine. Naš računovođa malog ima pa molim lijepo dignite ga svima!

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Poslije nam je otkrila kako se sprema za mirovinu. Ako će ići u ožujku, kad napuni 44 godine staža, bit će joj jedva 450 eura. Ako pričeka da napuni rođendan u travnju, dosegnut će malo iznad 600 eura. I zato, kaže, prosvjeduje već godinama.

A koliko su razočarani bilo je jasno iz jednoglasnih uzvika "Ostavka!" i "Štrajk!" koji su odjekivali Trgom sv. Marka. Trenutni prijedlog Uredbe zaposlenima u prosvjeti za iste poslove kao u drugim institucijama spustio je koeficijente, a zaposlene u znanosti i visokom obrazovanju podijelio nepravedno. Matija Kroflin, glavni tajnik NSZVU, poručio je kako je prosvjed bio neophodan jer tijekom pregovora nitko nije uvažio njihove bezbrojne kalkulacije, izračune i stručne prijedloge.

Dok hodamo s učiteljima u koloni, pitamo ih jesu li na posvjedu samo zbog koeficijenata.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Želimo da nam vrate dostojanstvo. Tko? Pa ministar, Vlada. Nitko nas više ne cijeni, ni roditelji, ni ministar, ni učenici. Pa pogledajte koliko nas odlazi iz sustava, tko će im raditi, Nepalci, Filipinci - govore nam ogorčeno.

- Jesmo li mi danas tu zbog politike? Mi smo tu jedino zbog politkke, ove ovdje, zbog njezine katastrofalne politike plaća, zbog groznog procesa u kojem su ih donosili, a to je politika. Politika koja ne cijeni znanost, obrazovanje, ta politika ne zaslužuje naš respekt - odgovorio je Kroflin ministru Fuchsu koji smatra kako se radi o politički motiviranom prosvjedu.

Željko Stipić, čelnik Preporoda, pobrojao je Vladi laži koje su dovele do prosvjeda.

- Laž je da su vlada i sindikati partnerski radili na Uredbi, Laž je da će koeficijenti biti jednaki, povišicu stalno napuhuju, a rast troškova podcjenjuju. I ništa vi nama ne dajete, vi samo dijelite naše. Zbog vas će ravnatelji postati bog i batina, kao što ste vi, premijeru, bog i batina u Vladi. Ministre mijenjajte, s učiteljima i nastavnicima vam neće proći. Nema previše učitelja, ali ima potkupljivih i gramzljivih političara. Ako ne sada, kada - zaključio je Stipić, pozvavši okupljene, ali i ostale sindikate da se čim prije ponovo okupe.