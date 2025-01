Učitelji za 24sata: 'Donijeli smo interne protokole, ali bojimo se povratka u škole zbog svega...'

Drugo polugodište počinje u utorak, a povratak u škole ovog je puta posebno težak za učenike i nastavnike nakon što je prošlo polugodište završeno nezapamćenom tragedijom u zagrebačkoj OŠ Prečko gdje je u jezivom napadu 19-godišnjak ubio jedno dijete, a teško ozlijedio trojicu učenika i učiteljicu koja je stala u obranu djece.

U OŠ Prečko postavljena su nova elektrovrata s ugrađenom bravom, a u školi se provode i tehničke preinake te su zaposlena dva nova psihologa. To je otkrila zagrebačka dogradonačelnica Danijela Dolenec koja je objavila i da će Grad Zagreb pokrivati troškove angažmana zaštitarskih tvrtki do kraja školske godine, tijekom kojeg razdoblja će Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih obučiti i u školama zaposliti osobe zadužene za sigurnost. Osim Zagreba i Grad Pula će angažirati zaštitare u osnovnim školama.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih 2. siječnja donijelo je Protokol o kontroli ulaska i izlaska iz škola po kojemu će se škole obavezno zaključavati, a 24sata razgovarala su s učiteljima koji priznaju da im povratak u školu nije nimalo lagan, mnogi ne znaju ni kako će funkcionirati nove mjere, a upozoravaju i na goruće probleme. Također otkrivaju kako su njihove škole donijele svoje interne protokole.

- Imali smo učiteljsko vijeće krajem tjedna i donijeli smo nova pravila. Na ulazu u školu stajat će biti domar koji će kontrolirati ulaske i izlaske iz škole. Razradili smo sve do detalja i dobro je što nepoznate osobe neće moći u školu, no i dalje ostaje pitanje djece koja su u školi, a koja su jednako tako tempirane bombe. Nadam se da se i drugi sustavi ovako pripremaju i da će nam stvari biti lakše kad prepoznamo problem. Naša škola izuzetno puno ulaže u preventivu, ali u nekim stvarima nam trebaju i drugi sustavi. Primjera radi, jednom je učenik razbijao sve oko sebe, bacao je stolice na profesoricu, urlao je i vrištao i nikako ga nismo uspijevali smiriti te smo zvali policiju i hitnu. Policija je stigla za 45 minuta, a hitna za sat i pol. Do tad se učenik već smirio. Mi kad zamijetimo problem šaljemo dopise u institucije. U drugim ustanovama nam posao često ide presporo jer je premalo stručnjaka i preopterećeni su, a nama vrijeme ide. Jednom smo otkrili da obitelj teško zanemaruje dijete, slučaj je uspio doći i do suda, no odbačen je bez objašnjenja - priča nam stručna suradnica iz jedne škole.

Navodi kako su ona i kolege suglasni s protokolom, no da i dalje ostaje problem suradnje s drugim institucijama kad se kod djeteta detektira problem. Poručuje kako se to hitno treba promijeniti. Na kraju dodaje i kako su ih kontaktirali brojni roditelji koji su uplašeni zbog povratka u školske klupe.

Razgovarali smo i s jednom profesoricom koja nam je otkrila da je njihova škola donijela interni Protokol kojim je određeno da se roditelji najavljuju na informacije i razrednik popis roditelja, koji će određeni dan doći u školu, predaje zaposleniku na porti (portir, domar ili spremačica).

'Ljuta sam'

- Zaposlenici na porti upisuju roditelje koji dolaze, razrednik dolazi po njih na portu i odvodi u kabinet na individualne informacije. Nakon informacija razrednik dovodi roditelja do izlaza iz škole. Isto se odnosi i na organiziranje roditeljskoga sastanka. Razrednik dočekuje roditelje, dovodi do razreda i sve zajedno ih prati, nakon roditeljskog, do izlaza. Nitko od roditelja ne smije ostati na individualnim informacijama nakon roditeljskog sastanka (razlog – pratnja svih roditelja do izlaza iz škole). Ulazna vrata bit će zaključana (vanjski dio kugla s nemogućnošću otvaranja). Nakon ulaska u školu posjetitelj ulazi u međuprostor u kojem daje osobnu i po potrebi se provodi pregled stvari, a tek zatim se propušta kroz još jedna zaključana vrata u hol škole. Svi ulazi u školu bit će zaključani, vrata s kuglom s vanjske strane. Ulazi se i izlazi isključivo na glavna ulazna vrata škole. Za vrijeme odmora nema izlazaka iz škole - navela nam je profesorica.

Ističe kako je ljuti što se dosad ništa nije poduzimalo vezano uz neprimjereno ponašanje učenika.

- Pravilnik, koji je donijelo Ministarstvo, potiče stavljanje pod tepih svega što se događa u školama. Mi smo, kao učitelji, pred roditeljima, Ministarstvom i javnošću nemoćni. Uvijek se nađe opravdanje za učenika i razlog za pokudu učitelja. Treba više stvarnih edukativnih programa s učenicima. Nažalost, često se edukativni programi svode na tabele i istraživanja, a od toga nema gotovo nikakve pomoći. Učenici, koji imaju određene probleme, često su u društvu olako shvaćeni. Sve to dovodi do ekstremnih situacija. Priznajem, strah me je povratka u školu. Nažalost, ništa se ne radi po pitanju mentalnoga zdravlja učenika. Konačno se u sve to iskreno i profesionalno trebaju uključiti svi - zaključuje ona.

Učiteljica iz treće škole otkriva nam pak da će od utorka na ulazu u školu dežurati djelatnik zaštitarske tvrtke od 7 do 17 sati. Uz njega će na porti škole biti spremačica ili domar koji će se izmjenjivati svakih sat vremena i koji će biti zaduženi za puštanje osoba u školski prostor.

Zbog pojačanog obima posla, neke škole, poslale su zahtjeve prema Gradu za zapošljavanjem dodatnih spremačica i domara.

Sindikati u školstvu pak završavaju upute o postupanju svojih članova ako im poslodavac naredi da obavljaju kontrolu ulaska i izlaska iz škola, što je za 24sata potvrdio Željko Stipić, predsjednik sindikata Preporod.

- Ljudi su prestrašeni. Sve je još jako friško od tragedije koja se dogodila zadnjeg dana nastave. U školama uglavnom rade kolegice i među njima ima onih koje nisu spremne stati na vrata škola. Moramo znati da nitko nije pripremljen za obavljanje tog posla. Mi kao sindikat moramo stati u zaštitu naših članova da im se ne narušava njihovo pravo. Mi školski sindikati tražimo da Vlada ispuni dva uvjeta - prvi je da radnik dragovoljno obavlja poslove koji mu se nameću, a drugi je da sve što je iznad norme bude dodatno plaćeno - navodi Stipić.

Problem srednjih škola

Smatra kako postoji i problem srednjih škola koje nemaju topli obrok pa djeca pod odmorom idu van.

- Tko će to sve moći nadzirati. Tu će biti svakakvih problema. Jedan od naših zahtjeva je da se ide prema unificiranim rješenjima. Vlast je ovim protokolom očito htjela pokazati da je brzo reagirala. Teško se u kratkom vremenu moglo napraviti više od ovoga što se napravilo - kaže nam Stipić.

Smatra kako je potrebno bar 6 do 9 mjeseci da se stvari oko sigurnosti riješe.

- Zaključili smo da bi zaštitari u školama trebali imati dvije vrste kompetencija - zaštitarske i pedagoško-psihološke s obzirom da rade u školi. Treba im bar 100 sati zaštitarske i 60 sati pedagoške obuke. Ovo je privremeno rješenje, a mi se bojimo da privremeno ne postane trajno - zaključuje Stipić.

Kad će se škole zaključavati?

Prema Protokolu kojeg je donijelo Ministarstvo obrazovanja svi ulazi ili izlazi u školama trebaju biti zaključani tijekom cijelog radnog vremena, s tim da trebaju biti osigurani evakuacijski izlazi. Vrata će moći biti otključana 30 minuta prije početka i 15 minuta nakon završetka nastave. Učenici neće smjeti napuštati školu tijekom malog odmora, dok na velikom odmoru neće biti dopušten izlazak izvan dvorišta škole..

Što ako učenik zakasni u školu?

U Protokolu nije napisano što u tom slučaju, no svaka škola ima svoj kućni red. Neke škole su puštale djecu na nastavu, dok neke nisu. Zaštitar ili dežurni djelatnik škole će odlučiti o tome.

Kako će ulaziti roditelji?

Za roditelje i posjetitelje će se odrediti jedinstveni ulaz, a roditelji će moći ulaziti samo u dogovorenom terminu uz prethodnu najavu ili na poziv od strane školske ustanove. Na ulazu će ih dočekati djelatnik škole, te ispratiti pri odlasku, a provjerit će im i osobne kako bi im se ustanovio identitet. Osobi koja to odbije neće se dopustiti ulazak u školsku ustanovu. Prije roditeljskih sastanaka roditelje će na ulazu u školu dočekati razrednik te ih ispratiti po završetku sastanka.

Hoće li se pregledavati torbe?

Djelatnik škole koji je zadužen za poslove nadzora ulaza u prostore škole moći će pregledavati učenike i njihove torbe i odjeću, kao i druge osobe koje ulaze u školu. Sigurnosni pregled učenika i njihovih predmeta mogu provoditi i odgojno-obrazovni radnici tijekom održavanja nastave. Oni koji odbiju pregled neće moći ući u školu.

Koje su sigurnosne mjere u školama?

U suradnji sa svojim osnivačem škola može osigurati i druge sigurnosne mjere, primjerice angažiranje zaštitara, postavljanje videonadzora, elektromagnetskih brava ili sustava za kontrolu pristupa. Škole će dva puta godišnje morati provoditi simulacije evakuacije i drugih kriznih situacija, a protokol preporučuje i uključivanje roditelja u radionice i simulacije sigurnosnih procedura.

Svaka će škola trebati formirati školski sigurnosni tim koji se sastoji od ravnatelja, pedagoga/psihologa, učitelja/nastavnika i drugih radnika te predstavnika roditelja, a koji će na redovitim sastancima analizirati potencijalne sigurnosne prijetnje i evaluaciju mjera te na njih mogu zvati i policiju, te predstavnike civilne zaštite, socijalnog rada, zdravstva i drugih relevantnih dionika. Popis svih relevantnih hitnih brojeva (policija, hitna pomoć, vatrogasci) morat će postaviti na vidljivo mjesto u školi.

Do kad škole imaju rok za izradu Plana sigurnosti škole?

Škole će isto tako morati održavati i redovite koordinacijske sastanke s lokalnim timovima koji rade na području sprječavanja nasilja. Sve će škole roku od 90 dana od donošenja ovog Protokola, dakle do početka travnja morati izraditi Procjenu postojećeg stanja i analizu rizika na temelju koje će se izraditi Plan sigurnosti škole, tj. definirati mjere sigurnosti i zaštite škole, a najkasnije do kraja tekuće nastavne godine.