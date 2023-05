Učiteljica iz OŠ Strožanac nasilje prijavila policiji pa dobila otkaz: Roditelji učenika su je podržali

Mi smo samo željeli mirnim putem pokazati da stojimo uz učiteljicu naše djece s kojom nikad nismo imali nikakvih problema, poručili su roditelji djece koja pohađaju Osnovnu školu Strožanac u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a koja je ovih dana u fokusu javnosti.

Naime, učiteljici u navedenoj školi, Zrinki Perković Dodig, ravnateljica Žana Prižmić uručila je izvanredni otkaz nakon što je učiteljica prijavila slučaj nasilnog dječaka iz petog razreda koji je u školu došao sa šipkom i prijetio vršnjacima, a incidente je izazivao i ranije. Radi se o dječaku kojemu je do 20. ožujka razrednica bila upravo Zrinka Perković Dodig, a koji je prebačen iz njenog razreda u drugi zbog brojnih problema koje je izazivao.

On je, naime, zadnji incident izazvao prije tjedan dana, kad je došao na sat njemačkog jezika i kod sebe imao šipku. Idući dan, nakon incidenta, za to je, zahvaljujući upozorenjima roditelja, saznala njegova sadašnja razrednica Jelena Vrdoljak, koja je sve to odmah prijavila policiji. Po dolasku policije, dan poslije incidenta, pronašli su sporni predmet. Zbog toga je razrednica Vrdoljak dobila opomenu pred otkaz.

- Slučaj sam po saznanju prijavila policiji držeći se uputa koje je 16. svibnja objavilo Ministarstvo obrazovanja za sve škole. No zbog direktnog poziva policiji dobila sam opomenu pred otkaz jer nisam prvo obavijestila ravnateljicu, iako je sam ministar Fuchs izdao jasnu uputu u postupanju u takvim situacijama - rekla je za Večernji učiteljica Vrdoljak.

Na probleme koje izaziva učenik već dulje upozoravaju roditelji koji su i sami u ožujku tražili da se problematičnog učenika prebaci iz razreda koji pohađaju njihova djeca.

- Taj dječak je uvijek stvarao probleme u razredu, maltretirao je i drugu djecu, učitelja je snimao na TikToku. Razrednica je sve pismeno evidentirala i sa svim upoznala stručno pedagošku službu škole. Taj učenik je konstantno stvarao probleme. Zato je i prebačen u drugi razred. I što sad nakon dva mjeseca ima naša razrednica s nastavkom maltretiranja i problematičnog ponašanja tog djeteta - kažu roditelji kojima nije jasno zašto je izvanredni otkaz dobila bivša razrednica Zrinka Perković Dodig.

Roditelji napominju kako oni nemaju ništa protiv tog učenika i obitelji tog djeteta. Kažu, o tome neka brigu vode institucije koje trebaju nadzirati obitelj i dijete, ali ne žele da ponašanje tog učenika dovodi do ovakvih nemilih posljedica kako za svu ostalu djecu, tako i za učitelje.

Kako saznajemo, sve je počelo i eskaliralo u trenutku kad je ponašanje problematičnog učenika dovelo do nemilog događaja na hodniku škole 9. ožujka ove godine. Tad je, naime, učenik koji se zatekao na hodniku škole, jer je udaljen sa sata zbog ometanja nastave, susreo drugog učenika koji je krenuo na WC. Dječaka je učenik petog razreda počeo gušiti i oborio ga na pod. Učenici su sve rekli učiteljici Zrinki. Saznajemo kako su roditelji napadnutog dječaka bili u šoku zbog svega što im se dogodilo djetetu, a nakon određenog vremena su, zato što ih u međuvremenu nitko iz škole nije kontaktirao, izvijestili prosvjetnu inspekciju. Tek tad su pozvani u školu.

Razrednica je prijavila ravnateljicu škole DORH-u optuživši je za zataškavanje slučaja, a otkaz su razrednici opravdavali temeljem nalaza Prosvjetne inspekcije u kojem je navodno utvrđeno da je bivša razrednica načinila niz grubih pedagoških propusta. Međutim, brojni roditelji ne mogu se oteti dojmu da je u pozadini cijelog slučaja i politika. Stranka Most održala je konferenciju za novinare ispred škole tijekom prosvjeda roditelja upozorivši kako u školskom odboru, koji je podržao otkaz, sjede HDZ-ovci, a i sama ravnateljica je članica te stranke.

Na naše pozive ravnateljica nije odgovarala.