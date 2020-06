Učiteljica se zarazila na krizmi? Djeca i kolege u samoizolaciji

<p>Korona virus u selu Sikirevci, na istoku Brodsko posavske županije nemalo je iznenadila mještane tog mjesta. Nažalost virus je ušao u tamošnju osnovnu školu, a donijela je učiteljica koja na posao dolazi iz Đakova.</p><p>Prema neslužbenim informacijama ona je posljednji puta u školi radila prošli četvrtak. U nedjelju je došao pozitivan nalaz na korona virus prosvjetne radnice tako da je isti dan određena samoizolacija za 12 učenika kojima je taj dan predavala, kao i za tajništvo škole.</p><p>Tijekom ponedjeljka biti će obavljena dezinfekcijska školskog prostora Osnovne škole u Sikirevcima. Za sada su u samoizolaciji samo učenici iz razreda u kojemu je bila profesorica. Za njih školski raspust počinje dvotjednom samoizolacije, dok ne bude otklonjena sumnja da su zaraženi korona virusom. Isto se odnosi i na sedam djelatnika škole, potvrdio je to u nedjelju navečer <strong>Stjepan Bošnjaković</strong>, čelni čovjek Stožera civilne zaštite Brodsko posavske županije.</p><p>- Učiteljica je u četvrtak bila u školi. Dan kasnije, dakle u petak, trebali su imali nastavničko vijeće, ali ona na njega nije došla jer je prije toga osjetila slabinu i mjerenjem je utvrdila kako ima temperaturu 37,2°C – rekao je Stjepan Bošnjaković, koji za sada ne izlazi s podatkom gdje je učiteljica zaražena. Učiteljica iz jednog mjesta kod Đakova mogla se zaraziti i na krizmenom slavlju koja unatoč pojavi virusa na tom području sve do nedjelje nisu bile otkazana. Ona je u subotu testirana, a nalaz koji je stigao u nedjelju pokazao je da je pozitivna.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Raste broj slučajeva zaraze</strong></p><p>U samoizolaciju je, uz njene učenika, stavljeno i sedam djelatnike škole koji su bili u kontaktu s njom. Epidemiolozi će donijeti konačnu odluku o tome hoće li biti testirani i roditelji djece. Naime, već u nedjelju Đakovačko-osječka nadbiskupija izašla je s informacijom o tome kako se do daljnjeg odgađaju sva prvopričesnička i krizmena slavlja.</p>