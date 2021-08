Posljednjih godina u američkim i britanskim školama je sve više skandala u koje su uključene učiteljice. One su manipulatorice i predatorice, iskorištavaju djecu, zavode ih i izjavljuju ljubav dječacima od 13 i 14 godina. Neke su u odnose s učenicima ulazile udane, neke su i ostale u braku. Mnoge čeka i dugogodišnja zatvorska kazna, nekima još sude, a neke su se izvukle.

POGLEDAJTE VIDEO: Seksualno uznemiravale učenike

Udana učiteljica znala je da dječak sve snima

Desiree Cartin Rodriguez (28), učiteljica engleskog s Floride čeka početak suđenja zbog optužbi da je spavala s učenikom (15). Nije joj dječak smjestio, snimao je, a ona je to jako dobro znala. Na više snimaka ona gleda u kameru, točno zna gdje je. Snimke su eksplicitne, rekli su detektivi koji su vodili ovaj slučaj.

Desiree je predavala engleski u školi na Floridi. Dječak je često znao ostati s učiteljicom u učionici i tijekom odmora i nakon škole. U optužnici navode kako su se u školi ljubili, a odnose su imali u automobilu i kod njega u kući gdje je dječak sve snimao mobitelom.

Ne osjeća se krivom, detektivima koji su istraživali slučaj rekla je da je dječak pristao na sve i da je znala da je snima. Ali nije znala da će te snimke sad biti dokaz na sudu. Prijeti joj višegodišnji zatvor.

U vrijeme afere s učenikom bila je udana.

Desiree su uhitili prije dvije godine. Podigli su optužnicu, ali suđenje još nije počelo.

Detektivi koji su vidjeli snimke rekli su kako su eksplicitne.

Iako se pojavila priča da je dječak sakrio mobitel i snimao bez znanja učiteljice, to nije istina.

- Dječak je snimao, a ona je to jako dobro znala. Na više snimaka ona gleda u kameru, točno zna gdje je - rekli su detektivi koji su vodili ovaj slučaj.

Učiteljica u katoličkoj školi spavala s dječakom u autu

Corissa McCalister (21), učiteljica u katoličkoj školi u Ohiju i trenerica atletske momčadi, dječaka (15) je vozila nakon atletskog mitinga. Odvela ga je u polje. Uhitili su je zbog seksualnog zlostavljanja djeteta. Corissu su optužili po dvije točke seksualnog zlostavljanja djeteta. Pustili su je iz pritvora uz jamčevinu od 100.000 dolara.

Majka djeteta je rekla kako joj je učiteljica zlostavljala sina u Harrison Countyju, nakon povratka s atletskog mitinga. Šerif je rekao kako je to učinila 30. ožujka.

Katolička škola odmah je raskinula ugovor s njom. O incidentu su obavijestili učitelje i učenike srednje škole.

Spavala s dječakom, slala mu je fotke i videe

Bivša učiteljica u srednjoj školi Tomball u Houstonu, Teksas Marka Lee Bodine (31) optužena je za seksualno zlostavljanje maloljetnika. Prema navodima policije, učiteljica je seksualno zlostavljala, sada 16-godišnjeg dječaka, gotovo tri godine. Dječak je sve odlučio prijaviti policiji.

- Dječak nam je došao i očajnički tražio pomoć. Obratio se školi, a zatim i nama. Reagirali smo i odmah uhitili zlostavljačicu - rekao je šef policije Jeff Bert.

Bodine, koja je predavala engleski, odmah je podnijela ostavku u školi. Djelatnici škole, kao i roditelji ostale djece, ostali su zgroženi situacijom.

- Ovo je zastrašujuće. Ne mogu vjerovati da se takvo što događalo u našoj školi. Suosjećam s roditeljima i učenikom i žao mi je što moraju prolaziti kroz sve ovo - rekao je ravnatelj škole u Houstonu.

Bodine je pritvorena, no ubrzo i puštena iz zatvora uz jamčevinu od 100 tisuća dolara. Prijeti joj do 25 godina zatvora.

Nakon što je dječak sve prijavio policiji, Bodine je cijeli slučaj negirala i izjavila kako je dječak imao suicidalne misli te da ju je često uznemiravao. Dječak je policiji kao dokaz pokazao eksplicitne fotografije i videozapise, kao i poruke koje mu je učiteljica slala.

Seksala se s učenikom, pa ga gađala škarama jer je sjedio blizu cure

Prema sudskim dokumentima koje je nabavio Click2Houston, učiteljica Katrina Maxwell je navodno priznala policiji da je u dva navrata imala spolni odnos s muškim učenikom na stražnjem sjedištu automobila, dok je podučavala na King High School. Učenik je rekao policiji da se par puta seksao nekoliko puta između ožujka i travnja, kažu sudski zapisi.

Navodni odnos između učiteljice i maloljetnika prvi je put opazio drugi učitelj navodi se u izvješću. Prijavio je incident u kojem je učiteljica navodno bacila škare u glavu učenika jer je sjedio do svoje djevojke. Maxwell je u zatvoru, a ako želi braniti se sa slobode treba platiti 16.800 eura.

Seksala s učenicom i završila u zatvoru

Lisa DeFluri (31), bivša profesorica srednje škole Thurston u Oregonu, uhićena je i optužena zbog seksualnog maltretiranja maloljetne učenice u prosincu 2020. godine. Nakon što je otkrivena i prijavljena policiji, profesorica matematike DeFluri, koja je ujedno i trenerica ženske košarkaške ekipe, navodno je ponovno pokušala stupiti u kontakt s maltretiranom učenicom.

Prema izvješću policije, učenica je trenirala u školskoj košarkaškoj ekipi koju je vodila profesorica. Djelatnici škole su u prosincu prošle godine zamijetili čudno ponašanje učenice i profesorice i cijeli slučaj prijavili policiji. DeFluri je uhićena te se, prema izvješću policije, navodi da je profesorica u najmanje deset navrata seksualno maltretirala maloljetnu učenicu.

Na sudu su pokazali snimku kako mu stavlja ruke u hlače

Tužitelji tvrde da je Monica Young (23) u više navrata napala dječaka (14) kojem je i slala eksplicitne fotografije. U jednoj od tih situacija snimile su ih kamere u školi.

Na sudu su prikazali snimku na kojoj se vidi kako stavlja dječaku ruke u hlače. Monica je rekla da se ne osjeća krivom ni po jednoj od 12 točaka optužnice. Ako je osude, mogla bi dobiti 12 godina zatvora.

Young je policija uhitila u njezinom domu, nakon uhićenja, policija je zaplijenila njezin automobil te mobitel i laptop. Sudac Kate Trail, koji je zadužen za slučaj učiteljice, prvo je odbio zahtjev za jamčevinom. No, uz pomoć odvjetnika, Young je ipak puštena na slobodu te se sada nalazi u kućnom pritvoru i mora poštovati policijski sat.

Spavala s dječakom pred svojim mužem, ubrzo ih uhitili

Učiteljica iz Youngsvillea (Louisiane) u SAD-u i njezin suprug optuženi su nakon što je policija potvrdila da su sudjelovali u voajerističkoj seksualnoj igri s maloljetnim studentom iz razmjene. Naime, učiteljica Kimberly Wellman-Rich (34) i njezin suprug Jeffery Rich (36) također su optuženi i da su petnaestogodišnjeg studenta s razmjene opskrbljivali marihuanom i alkoholom.

Policija tvrdi da je Wellman-Rich imala odnose s tinejdžerom i pred svojim suprugom. Inače, Wellman-Rich radi za Lafayette Parish School System, koji obuhvaća devet zasebnih okruga u kojima postoji 16 škola, od vrtića do 12. razreda. No, policija nije precizirala gdje ona radi.

Učiteljica je optužena za krivično djelo odnosa s maloljetnikom, nepristojno ponašanje s maloljetnikom, poticanje ili doprinos dječjoj delinkvenciji, dok će se njezin suprug teretiti za dodatnim tužbama. Nije bilo odmah jasno je li par bio dostupan za izjave ili su odmah zatražili odvjetnike.

Policija Youngsville započela je istragu nad parom 26. siječnja nakon što je primila anonimnu prijavu u kojoj se tvrdi da je Wellman-Rich seksualno zlostavljala studenta s razmjene kojeg je ugostila u svom domu.

- Podnositelj pritužbe tvrdio je da je Kimberly Wellman-Rich roditelj domaćin muškom maloljetnom studentu na razmjeni i da vjeruju da je gospođa Wellman-Rich imala seksualnu vezu sa studentom - izjavio je šef policije Youngsvillea Rickey Boudreaux. Policija je također izjavila da je suprug 'iz prve ruke znao' o seksualnoj vezi. Dužnosnici su izjavili da je student iz razmjene udaljen iz učiteljičinog doma istog dana kada je policija započela istragu.

Učiteljica spavala s učenikom pa mu zaprijetila da će ga optužiti za silovanje ako nekome kaže

Kandice Barber (35) osuđena je u rujnu prošle godine za slanje eksplicitnih fotografija učeniku (15). Tužitelji nisu mogli dokazati ostale optužbe za koje su je teretili, uključujući seks s djetetom. Sad joj, kako piše Mirror, prijeti ponovno suđenje.

Britanska predatorica na sud je stigla u pratnji supruga. Dječaka je, kako tvrde tužitelji, iskoristila dok je radila kao nadzornica u školi. Nakon što je spavala s njim, zaprijetila mu je da će reći da ju je silovao, ako nekome kaže za aferu.

Neimenovani 15-godišnjak policiji je rekao kako mu je Barber prišla na jednoj školskoj utakmici u rujnu 2018., uzela njegov mobitel i dodala njezin profil na Snapchatu, što je dječaku bilo neobično. Barber je nakon tjedan dana dječaku počela slati poruke i golišave fotografije te ga je automobilom odbacila do polja gdje su imali spolni odnos.

Ubrzo se po školi pročulo za njihovu vezu, koju je u početku 15-godišnjak negirao jer se bojao onoga što bi se moglo dogoditi. Tužitelj Richard Milne izjavio je porotnicima da je Barber dječaku prijetila da će 'pasti zajedno s njom' ako nešto progovori o aferi. Tužitelj je dodao kako je Barber dječaku govorila da možda nosi njegovo dijete, a kasnije mu u suzama javila kako je pobacila.

- Prema svim zakonima Barber je kriva i odgovorna za ovaj događaj. Ona je bila učiteljica, a on maloljetan učenik. Zakon nije mogao dati pristanak za spolni odnos - rekao je tužitelj Milne.

Učiteljica spavala s učenikom, dok je drugi morao 'stražariti'

Bivša profesorica Brittany Zamora (28) iz Arizone rekla je da se osjeća krivom na optužbe da je spavala s maloljetnikom (13). Optužena je za spolni odnos maloljetnikom, zlostavljanje i spolni odnos na javnom mjestu.

Zamora je predavala šestom razredu u školi Las Bricas Academy i uhićena je u ožujku 2018. U optužnici stoji da je više puta imala spolni odnos s maloljetnikom u učionici, a jednom prilikom i pred još jednim učenikom koji im je "držao stražu". Sve su otkrili roditelji maloljetnika s kojim je spavala.

Primijetili su da im se sin ponaša čudno pa su instalirali aplikaciju Sentry Parental Control koja je pratila poruke djeteta i tražila sumnjiv sadržaj. Aplikacija detektira i neprikladan sadržaj na internetu.

Kada su počeli dobivati upozorenja, roditelji maloljetnika su odlučili razgovarati s njime, a on im je priznao da je imao spolni odnos profesoricom. Roditelji su bili shrvani.

- Njegovo djetinjstvo je gotovo. Pa on tek ima 13 godina - rekao je dječakov otac za Daily Mail. Dječakova pomajka plakala je kada je sve pričala policiji.

- Rekli smo mu "samo nam trebaš reći istinu" i pokazali mu razgovor. "Tko je to? S kime to pričaš", pitali smo ga, a on je rekao: "s profesoricom". Tada ga je moj suprug pitao što s njome radi i ima li odnose s njome. A on je odgovorio "da" - ispričala je uplakana pomajka.

Afera je počela kada je profesorica instalirala aplikaciju Class Craft i rekla učenicima da ju dodaju za prijateljicu jer joj je navodno bilo dosadno na satu. Njezine poruke dječaku su ubrzo postale ljubavne i počeli su imati spolne odnose, tvrdi tužiteljstvo. Dodali su kako se par jednom i neprimjereno dirao u učionici dok su ostali učenici gledali video.

Razmjenjivali su eksplicitne fotografije uključujući nju u donjem rublju, a dječak joj je često pisao ljubavne poruke.

Bez obzira na sve, suprug ju i dalje podupire.

- Neću o tome s vama. Brittany je odrasla. Ona je najbolja, najbolja osoba koju znam - rekao je medijima. Kada su dječakovi roditelji rekli da će sve prijaviti policiji, suprug Daniel ih je zvao i molio da to ne rade. Branio ju je. U vezi su otkako su imali 16 godina, a u braku od 2015. Nemaju djece.

Prijeti joj 44 godine zatvora, no zbog žalbe koju je uložila najvjerojatnije da će dobiti 20 godina.

GALERIJA: Ovo su predatorice, učiteljice iz pakla