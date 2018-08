'Udarni vikend': Na Bajakovu se na prijelaz čeka čak 5 sati!

Zbog vjetra, na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene (DC8) zabrana je prometa za: autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila).

Na autocesti A1 Zagreb-Split-Ploče kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera nema dužih čekanja, prometna je nesreća između čvorova Posedarje i Zadar I u smjeru Dubrovnika pa se vozilo nalazi na zaustavnoj traci, a u kvaru je vozilo između čvora Vrpolje i čvora Progomet.

Na A3 Bregana-Lipovac prometna je nesreća između čvorova Nova Gradiška i Okučani u smjeru Bregane, a na A6 Rijeka-Zagreb jak vjetar puše na dionici Kikovica - tunel Tuhobić.

Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju bit će tijekom vikenda, ali i zbog blagdana Velike Gospe: u nedjelju, 12. kolovoza od 12 do 23 sata, u utorak, 14. kolovoza od 15 do 23 sata i u srijedu, 15. kolovoza od 14 do 23 sata. Zabrane nema na autocestama, kao i na državnoj cesti DC1.

Zbog radova vozi se jednom stranom, dvosmjerno, na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Velika Kopanica i Lipovac.

Na graničnom prijelazu Bajakovo-Bratovci na ulaz se čeka pet sati.

Zbog povremeno pojačanog priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama moguća su odstupanja od uobičajenog reda plovidbe.

Katamaran na liniji 9602 u subotu 18.08.2018. isploviti će iz Splita za Vis u 19:00 umjesto u 18:00 sati, zbog Viškog plivačkog maratona.