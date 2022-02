Mnogi bolesnici s leukemijama i limfomima imaju, zbog bolesti i liječenja, manjak vlastitih imunoglobulina i česte infekcije. Njima redovito davanje IVIg smanjuje rizik pojave infekcija, potrebe za prijemom u bolnicu i primjenom antibiotika pa i smrti od infekcije, navodi predsjednik udruge Dražen Vincek.

Pripravak se dobiva iz plazme, tekućeg dijela krvi, dobrovoljnih darivatelja. Budući da je za pripremu lijeka potrebno prikupiti i obraditi plazmu od velikog broja darivatelja, IVIg se ne proizvodi u Hrvatskoj, već se do sada ta plazma izvozila ovlaštenim farmaceutskim tvrtkama koje su iz nje proizvele IVIg i prodavale ga Hrvatskoj pod povoljnim uvjetima. "Zbog pandemije covida-19 je povećana potrošnja IVIg a s druge strane smanjen broj dobrovoljnih darivatelja krvi što je dovelo do nestašice ovih pripravaka u Europi tako da bolesnici s leukemijama i limfomima više nisu u mogućnosti primati nadomjesnu terapiju", navode iz udruge. Kažu i kako u Imunološkom zavodu od kraja prošle godine postoje zalihe plazme koja bi se mogla izvesti radi proizvodnje IVIg, ali Ministarstvo zdravstva za to nije izdalo odobrenje.

Završen je i natječaj za izvoz plazme, no odluka još uvijek nije donesena. "Treba imati na umu da proces proizvodnje IVIg traje oko šest tjedana i da će, u slučaju da se plazma izveze ovih dana, IVIg našim bolesnicima biti dostupni tek sredinom ožujka. Ako se odluka o izvozu bude dulje odlagala, razdoblje u kojem će naši bolesnici biti izloženi povećanom riziku za njih ne samo neugodnih, već i po život opasnih infekcija, bit će i dulje pa stoga HULL apelira na nadležna tijela da se odluka što prije donese i plazma izveze", navodi se u piopćenju.