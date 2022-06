Udruga 'Nismo same' prisiljena ukinuti dio besplatnih taksi vožnji: 'Troškovi su preveliki...'

Udruga 'Nismo same', koja pomaže ženama oboljelim od raka, oglasila se na svojem Facebook profilu s tužnim vijestima. Naime, zbog visokih troškova, prisiljene su, barem privremeno, ugasiti dio besplatnih taxi usluga koje su plaćale oboljelima. Njihovu objavu s Facebooka prenosimo u cijelosti...

Drage prijateljice i prijatelji "Nismo same", cijelu noć nisam spavala. A danas smo, teška srca, donijele odluku da se naša usluga besplatnog taksi prijevoza „Nisi sama – ideš s nama!“ od 27. lipnja 2022. može koristiti samo za odlazak na kemoterapije i imunoterapije. I to samo za one korisnice koje će taksi prijevoz koristiti na području Grada Zagreba. Dakle, na zračenje više nikoga ne možemo voziti, a na spomenute terapije samo žene koje kreću s neke zagrebačke adrese.

Naime, uz sav trud i napor, koji već godinama ulažemo u održavanje usluge, donacije koje smo prikupile u posljednje dvije humanitarne akcije ne pokrivaju troškove projekta, a koji su iz mjeseca u mjesec sve veći. Dosad je Udruga "Nismo same", zahvaljujući vašim donacijama, platila 1,199.121,01 kuna taksi računa za 19.389 vožnji i 567 žena, od kojih je manje od 50 posto na području Zagreba. Ostale vozimo iz Velike Gorice, Samobora, Zaprešića, Sesveta, Ivanje Reke i drugih okolnih mjesta, što nam značajno poskupljuje mjesečne troškove, a koji po jednoj ženi znaju prijeći iznos od 10.000 kuna.

Uz to, platile smo i oko 400.000 kuna za izradu majica, torbi i ostalih predmeta, koje poklanjamo donatorima. Ukupni je trošak projekta veći od 1,5 milijuna kuna.

Upravo nam je u tijeku humanitarna akcija u kojoj smo do današnjeg dana prikupile 12.188,25 kuna, što jedva pokriva četvrtinu trenutačnog mjesečnog troška.

Jasno nam je da su vremena teška i da svi sve teže živimo, što je, pretpostavljam, i razlog zašto imamo manje donacija.

Mi ćemo i dalje dati sve od sebe kako bismo što većem broju žena omogućile dostojanstven odlazak na terapije. Iskreno se nadamo da je ovo privremena kriza i da uslugu „Nisi sama – ideš s nama!“ nećemo morati ugasiti. Dosad smo Goranka i ja u ovaj projekt uložile desetke tisuća volonterskih sati i jako nam je stalo do njega, budući da i same najbolje znamo što ovakva podrška znači ženama koje vode svoju najtežu životnu bitku.

Naša 11. humanitarna akcija traje do 29. srpnja 2022. i pozivam sve koji mogu da nas podrže ili kupnjom proizvoda https://nismosame.com/nasi-proizvodi/ ili uplatom donacije na humanitarni račun IBAN: HR2624020061500119595 (poziv na broj HR00 ili HR99). Ujedno, od srca zahvaljujem svima onima koji su prepoznali vrijednost usluge besplatnog taksi prijevoza za onkološke pacijentice i podržali nas donacijom, posebice našim stalnim donatorima.

Nadam se da će biti još puno plaćenih vožnji i sretnih žena te da ćemo se svi zajedno izboriti za to da troškove taksi prijevoza na kemoterapiju preuzme država, kao što je to praksa u svim razvijenim državama.

Vaša Ivana Kalogjera, predsjednica Udruge Nismo same i voditeljica projekta „Nisi sama – ideš s nama!“

