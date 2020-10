Udruge: Pao je tzv. zagrebački Manhattan, past će i Bandić

Udruge koje su vodile kampanju protiv takvih izmjena GUP-a istaknule su kako je to konačna pobjeda svih građana, udruga, strukovnih udruženja, novinara i "prave oporbe" u zagrebačkoj Gradskoj skupštini

<p>Nakon informacije da od projekta tzv. zagrebačkog Manhattana neće biti ništa, udruge koje su vodile kampanju protiv tog projekta u ponedjeljak su poručile kako je propast tog projekta zapravo pobjeda građana koji će na izborima srušiti i gradonačelnika Bandića.</p><p>Plan zagrebačkog gradonačelnika <strong>Milana Bandića </strong>da privatnoj tvrtki prepusti više od milijun 'kvadrata' vrijednog gradskog zemljišta na Velesajmu i Hipodromu konačno je potpuno propao, priopćile su Zelena akcija, Udruga građana Siget, Zagreb te zove i Pravo na grad nakon što je pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo <strong>Mirka Jozić</strong> potvrdila za "Jutarnji list" da više ne postoje planovi za realizaciju tog projekta jer nije prihvaćen Generalni urbanistički plan (GUP) koji bi takvu izgradnju omogućio.</p><p>Udruge koje su vodile kampanju protiv takvih izmjena GUP-a istaknule su kako je to konačna pobjeda svih građana, udruga, strukovnih udruženja, novinara i "prave oporbe" u zagrebačkoj Gradskoj skupštini.</p><p>Podsjetile su kako su svi odlučno i uporno ukazivali na činjenicu da se tim projektom privatizira velika gradska površina u korist profita privatne tvrtke, a na trošak Grada Zagreba.</p><p>Pokazali smo kako se upornošću i snažnom kampanjom mogu zaustaviti čak i Bandićevi mega projekti, poručili su iz udruga. </p><p>Međutim, kažu da još uvijek nije poznato koliki je javni trošak nastao zbog Bandićevog inzistiranja na tzv. zagrebačkom Manhattanu.</p><p>Podsjetili su i kako u članku 19. Memoranduma o razumijevanju, svojevrsnog pred-ugovora kojeg je Bandić mjesecima odbijao objaviti, jasno stoji kako se sporovi rješavaju arbitražom prema pravilima međunarodne trgovačke komore u Parizu. Stoga zahtijevaju da se objave sve informacije vezane uz financijske posljedice Memoranduma. </p><h2>Tzv. zagrebački Manhattan je simbol Bandićevog vladanja Zagrebom </h2><p>Bandić je, kažu, prvo htio progurati izmjene GUP-a bez ikakve javne rasprave početkom ljeta prošle godine.</p><p>- Kada mu to zbog pritiska javnosti nije uspjelo, organizirao je javnu raspravu usred ljeta, prva dva tjedna kolovoza, računajući da se tada nitko neće previše obazirati na njegove planove. Međutim, zbog mobilizacije udruga i brojnih kvartovskih građanskih inicijativa, pristiglo je rekordnih 31.000 primjedbi na sadržaj. Zbog toga su prošli još mjeseci dok je GUP konačno došao na raspravu u Gradsku skupštinu. Cijelo to vrijeme organizirane su akcije i prosvjedi protiv usvajanja takvog GUP-a, što je kulminiralo u veljači, uoči donošenja odluke u Skupštini, velikim prosvjedom na Trgu bana Jelačića gdje se okupilo 20.000 ljudi - istaknuli su.</p><p>Zbog ogromnog javnog pritiska dogodilo se do tada nezamislivo - dio vladajuće većine bio je prisiljen zajedno s oporbom suprotstaviti se gradonačelniku i glasati protiv izmjena GUP-a, kažu udruge.</p><p>Poručuju da će tzv. zagrebački Manhattan ostati zapamćen kao simbol Bandićevog vladanja Zagrebom - "pogodovanja pojedinim privatnim tvrtkama, privatizacija vrijednog gradskog zemljišta i ostale imovine, partnerstva s tvrtkama koje profitiraju od Zagreba, dok građani i građanke snose troškove njihovih projekata".</p><p>- Pri tome, Bandić i njegovi podobni i poslušni pročelnici planerskih ureda koji po brzom postupku prodaju i struku i grad kako bi udovoljili gradonačelniku ne prezaju od namještanja, tajenja informacija i ignoriranja javnosti. Upravo je zato rušenje ovog projekta i GUP-a koji bi ga omogućio označilo prijelomnu točku u kojoj je gradonačelnikova politička moć neupitno počela slabiti. Građani su srušili suludi Bandićev projekt, a za sedam mjeseci će na izborima trebati srušiti i samog Bandića - istaknule su udruge u priopćenju.</p>