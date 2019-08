Udruge su bijesne na Bandića: Ne bu išlo, građanima je dosta

Milan Bandić želi graditi zagrebački Manhattan, pa o Velesajmu i Hipodromu govori kao o mrtvoj prošlosti, no za njegovu viziju budućnosti grada nužno je promijeniti Generalni urbanistički plan (GUP).

Kako početkom srpnja Bandić nije dobio potporu Gradske skupštine za svoje ideje, izmjene je pokušao progurati sad, u vrijeme godišnjih odmora, računajući na vrućine i činjenicu da je većina građana nezainteresirana za politička zbivanja, pa prolazi i ono što inače ne bi. Tako je lani Sabor progurao izmjene zakona o koncesijama, kojima su novi vlasnici Agrokora automatski dobili Todorićeve koncesije, za koje bi se inače trebali natjecati. Bandić je javnu raspravu planirao provesti do 14. kolovoza i onda u miru promijeniti GUP. No naletio je na neočekivano žestok otpor. Udruga građana Siget četiri je dana uz pomoć Prava na grad i Zelene akcije skupljala primjedbe na plan izmjena GUP-a sakupivši ukupno 1327 primjedaba i prijedloga. Predsjednica Udruge građana Siget Gordana Pasanec jako je zadovoljna odazivom građana.

- Ovakva sloga građana, inicijativa, udruga i struke nije nikad bila. Ovo je prvi put. Zagreb se probudio i sad će oni vidjeti što je Zagreb - rekla je Hini i dodala: “Ljeto je, termin kad su oni računali da će to proći samo tako, da se ljudi neće odazvati. Zbog toga smo još više ponosni što je odaziv takav. Bez obzira na to što su godišnji i nema ljudi, oni na različite načine nalaze sredstva da dođu do tih primjedbi i da ih pošalju, bilo poštom, bilo da osobno dođu do nas. Ovoga puta su građani pokazali da im je stvarno svega dosta. Mislim da bi nas Bandić trebao poslušati, i nas i struku”.

Ona vjeruje da će građani uspjeti srušiti GUP, a ako u tome ne uspiju, ići će se na referendum, “ali ne oko GUP-a, nego za smjenu gradonačelnika”, rekla je.