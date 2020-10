Ugašen požar na dimnjaku: Dim je probio u restoran u prizemlju!

Još uvijek se utvrđuje uzrok požara, no pretpostavlja se da je do zapaljenja najvjerojatnije došlo zbog sakupljenih masnoća u dimnjaku.

<p>Brzon intervencijom riječkih vatrogasaca spriječeno je širenje i ugašen požar na dimnjaku zgrade u Ulici Ivana Zajca br. 10, u samom centru Rijeke. </p><p>Budući da je dim probijao i u restoranu Bodega u prizemlju zgrade, pripadnici JVP Rijeka gasili su i taj dimnjak.</p><p>Još uvijek se utvrđuje uzrok požara, no pretpostavlja se da je do zapaljenja najvjerojatnije došlo zbog sakupljenih masnoća u dimnjaku. </p><p>Također se utvrđuje i materijalna šteta, no prema prvim indicijama ne bi trebala biti velika.</p><p>Riječki vatrogasci apeliraju na korisnike dimnjaka da, ukoliko ih još nisu pregledali dimnjačari, to učine prije nego što ozbiljnije zahladi i počne sezona grijanja. </p>