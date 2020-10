VIDEO Kod Našica gorio vlak: 'Sve je bilo puno dima. Vatra se proširila. Izašli smo na vrijeme'

Vlak na relaciji Osijek - Virovitica zapalio se u petak oko 21 sat. Čitatelj nam je javio da je bio u prvom vagonu gdje je sve počelo i koji je bio ispunjen dimom. Vatra se brzo proširila

<p>Bio sam u prvom vagonu. Sve je bilo puno dima, rekao nam je čitatelj o vlaku koji se zapalio u petak u 21.10 sati. Vozio je na relaciji Osijek - Virovitica, a požar je izbio u jednom od vagona nekoliko kilometara nakon Našica.</p><h2>Pogledajte video: Kod Našica gorio vlak</h2><p><span id="cke_bm_100166S" style="display: none;"> </span></p><h2>U vlaku 50 putnika</h2><p>- U 21.15 sati došlo je do požara u vlaku 6016 koji je vozio na relaciji Osijek - Virovitica. Požar je izbio nakon što je vlak otišao iz kolodvora Našice. U vlaku je bilo 50 putnika od kojih nitko nije ozlijeđen. U tijeku je intervencija javne vatrogasne postrojbe. Putnici će biti prevezeni autobusima na relaciji Našice - Virovitica - rekla nam je <strong>Mihaela Tomurad Sušac</strong>, glasnogovornica HŽ-a.<br/> Radi se o dizel-motornom vlaku serije 7121.</p><h2>Video: 'Vagon je bio pun dima'</h2><p>Kako su nam rekli iz JVP Našice, stigla su tri vatrogasna kamiona.</p><h2>Pogledajte video: Svi su izašli na vrijeme</h2><p>- Bio sam s kolegom u prvom vagonu u kojem je izbio požar, odmah do vrata za izlaz. Svi smo morali brzo van. Vatra se razbuktala i brzo proširila na ostatak vlaka - dodao je čitatelj.</p><p>Prije tog požara, cijelim putem od Osijeka nešto je škripilo jako prilikom ubrzavanja i usporavanja, dodao je čitatelj.</p><h2>Uskoro više...</h2>