Ugašena pumpa, klin i propust sustava: Donosimo pet ključnih propusta koji su doveli do smrti

Još nije završila istraga. Kad budem imao konačno izvješće upravne istrage ministarstva, moći ću reći nešto više. Meni je bitno da istraga bude neovisna, da nitko nema utjecaja na ljude koji provode istragu i to je moja zadaća kao ministra, da to osiguram. Kad budem imao potpisanu istragu, sigurno ću poduzeti korake koje sam dužan poduzeti. Ako postoji bilo čija odgovornost za ovu nesreću, poduzet ću odgovarajuće korake u tom trenutku, rekao je jučer ministar prometa Oleg Butković. Prvo je to njegovo obraćanje nakon što je procurio nacrt završnog izvješća o provedenoj upravnoj istrazi u predmetu pomorske nesreće broda Lastovo, koju je provela Uprava sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a prema kojem je za nesreću odgovoran predsjednik uprave Jadrolinije David Sopta.

