Uginula je roda Malena.

- Da, preminula je. U šestom mjesecu, kad je silazila s gnijezda, je pala. Bila je tu kod mene u kući desetak dana i potom je preminula. Klepetan je isto tu, ali ovog proljeća nisu imali mladih. Ostajemo Klepo i ja. Bit ću tu i dalje za njega. Malenu sam pokopao na posebnom mjestu - rekao je Stjepan Vokić (85), čovjek koji se skrbio o rodi Malenoj 28 godina.

Podsjetimo, roda Malena i roda Klepetan dio su ljubavne priče koju Hrvatska i svijet prate već dugi niz godina. Klepetan je prošle godine Malenoj došao 5. travnja ujutro oko šest sati.

- Čuo sam klepetanje ispod prozora. Pomislio sam tko bi to mogao biti tako rano, otvorio sam prozor i vidio sam rodu prljavog perja kako stoji ispod prozora. U čudu sam upitao Klepo jesi li to ti, on je samo nakrivio glavu, ali se nije pomicao, znao sam da čeka da mu dam nešto za jesti. Nasjekao sam mu sirovog mesa i iznio vani. Bilo je prohladno i Malena je bila u svojoj zimskoj nastambi čula je Klepetana i mene, počela je neprestano klepetati. Kada je pojeo meso uzletio je u gnijezdo, a ona je bukvalno kucala kljunom na vrata. Pustio sam je vani i ona mu je otišla gore, nakon uzajamnog klepetanja uslijedilo je što obično biva – ispričao je prošle godine Stjepan Vokić dok se još nadao da će se i ove godine ljubavnici sastati.